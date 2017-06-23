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"Спартак" проявляет интерес к правому защитнику Марко Петковичу

"Спартак" проявляет интерес к сербскому защитнику Марко Петковичу, информирует "СЭ".

24-летний правый защитник "Црвены Звезды" находится в шорт-листе красно-белых, продолжающих поиск игрока на эту позицию. Петкович по окончании прошлого сезона стал свободным агентом.
Теги: Спартак Трансферы
Сегодня, 13:54
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№7 Написал: mishin Москва (Сегодня, 15:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Интересно - возьмут,хотя бы одного классного игрока...
Регистрация: 23.06.2017
№6 Написал: Егор Которов (Сегодня, 15:06) #
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Регистрация: 23.06.2017
№5 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 14:54) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
я вообще не понимаю этих новостей под грифом интересуется
я интересуюсь джессикой альбой
а тут 200 комментов же нафлудят теперь
Регистрация: 24.11.2008
№4 Написал: s.o.b. (Сегодня, 14:52) #
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  •  (1)
Болеет за:
КАМАЗ
Был, если не ошибаюсь, когда-то в Спартаке один Петкович... А как играл не помню...)
Регистрация: 16.09.2010
№3 Написал: SP-M (Сегодня, 14:45) #
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супер бл усиление
Регистрация: 10.02.2017
№2 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 14:39) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Картавого подписали еще на сезон,
но поиски на правый фланг продолжаются


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 14:34) #
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хороший защ, если свободный агент
Регистрация: 8.01.2017
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