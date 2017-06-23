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"Спартак" проявляет интерес к правому защитнику Марко Петковичу
"Спартак" проявляет интерес к сербскому защитнику Марко Петковичу, информирует "СЭ".
24-летний правый защитник "Црвены Звезды" находится в шорт-листе красно-белых, продолжающих поиск игрока на эту позицию. Петкович по окончании прошлого сезона стал свободным агентом.
24-летний правый защитник "Црвены Звезды" находится в шорт-листе красно-белых, продолжающих поиск игрока на эту позицию. Петкович по окончании прошлого сезона стал свободным агентом.
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