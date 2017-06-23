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Лионель Месси избежал тюремного заключения и заплатит 252 тысячи евро

Суд Испании принял заменил наказание для нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, который, как и его отец, обвинялся в неуплате налогов на сумму 4,1 миллиона евро.

Вместо тюремного заключение сроком на 21 месяц Месси будет обязан выплатить денежный штраф в размере 252 тысяч евро. Изначальный приговор не предполагал нахождения в тюрьме, так как сроки до двух лет за экономические преступления в Испании считаются испытательным сроком.

Отец футболиста должен заплатить штраф в размере 180 тысяч евро. Прокуратура не выразила возражений против изменения меры наказания.

Sports.ru
Теги: Месси
Сегодня, 14:02
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3
(1)
№3 Написал: Егор Которов (Сегодня, 15:05) #
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Регистрация: 23.06.2017
№2 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 14:09) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Долго
А у нас бухого Глагола, крутящего баранку без прав - даже на 15 суток закрыть не могут

на то он и косоглазый Керж что никуда толком попасть не может,даже на 15 суток smile


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№1 Написал: Долго (Сегодня, 14:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
А у нас бухого Глагола, крутящего баранку без прав - даже на 15 суток закрыть не могут


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– Как, как ты сказал? Болото? Грязное?! Здесь мой дом!!
Из кинофильма «Звездные войны»
Регистрация: 21.06.2017
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