Лионель Месси избежал тюремного заключения и заплатит 252 тысячи евро

Суд Испании принял заменил наказание для нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, который, как и его отец, обвинялся в неуплате налогов на сумму 4,1 миллиона евро.Вместо тюремного заключение сроком на 21 месяц Месси будет обязан выплатить денежный штраф в размере 252 тысяч евро. Изначальный приговор не предполагал нахождения в тюрьме, так как сроки до двух лет за экономические преступления в Испании считаются испытательным сроком.Отец футболиста должен заплатить штраф в размере 180 тысяч евро. Прокуратура не выразила возражений против изменения меры наказания.