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Артем Дзюба: с Манчини тяжелая работа, ну ничего, прорвемся

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о работе с новым главным тренером Роберто Манчини.

"Привыкаем, много очень беготни, тактики. Хотя к бегу мы привыкли с Луческу, с мистером Манчини тоже тяжелая работа. Ну ничего, прорвемся, тяжело в учении - легко в бою" - сказал Дзюба.

ФК "Зенит"
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 14:24
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(0)
№4 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 15:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
..значит при цыгане сачковали?
Регистрация: 6.09.2013
№3 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 15:14) #
  • -1
  •  (1)
online

с твоим говеным характером, тебе с любым тренеришкой будет тяжело)


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№2 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 14:35) #
  • +1
  •  (5)
online

Не мистер он, а сеньор.Лапоть тупой.
Регистрация: 26.08.2010
№1 Написал: Долго (Сегодня, 14:28) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Пока еще не трениришка? Ничего, скоро на лавку сядешь, и настанет время о*уительных историй

легко в бою
Боевой голубец smile


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– Как, как ты сказал? Болото? Грязное?! Здесь мой дом!!
Из кинофильма «Звездные войны»
Регистрация: 21.06.2017
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