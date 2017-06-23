Паулу Барбоза: Россия выйдет в полуфинал, верьте мне

Известный португальский агент Паулу Барбоза считает, что сборная России обыграет Мексику и выйдет из группы Кубка конфедераций.– Португалия и Россия. Вы победите Мексику.– Сергей, верьте мне.– Давайте так: если Россия не выходит в полуфинал, я пришлю вам бутылочку великолепного портвейна.– Нет. Хотел бы получить банный веник. За время жизни в России полюбил парилку, это гораздо лучше водки. Приготовьте, пожалуйста, дубовый.