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Паулу Барбоза: Россия выйдет в полуфинал, верьте мне

Известный португальский агент Паулу Барбоза считает, что сборная России обыграет Мексику и выйдет из группы Кубка конфедераций.

– Ваш прогноз – кто выйдет из группы?

– Португалия и Россия. Вы победите Мексику.

– Ничего себе.

– Сергей, верьте мне.

– Чем готовы рискнуть?

– Давайте так: если Россия не выходит в полуфинал, я пришлю вам бутылочку великолепного портвейна.

– А если наоборот, я вам – водку?

– Нет. Хотел бы получить банный веник. За время жизни в России полюбил парилку, это гораздо лучше водки. Приготовьте, пожалуйста, дубовый.

СЭ
Теги: Сборная России
Сегодня, 14:32
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5
(4)
№5 Написал: Егор Которов (Сегодня, 15:03) #
  • -1
  •  (1)

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Регистрация: 23.06.2017
№4 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 14:45) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Кубань»
Коли так, придется нажраться.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№3 Написал: SP-M (Сегодня, 14:43) #
  • 0
  •  (2)

готов вам выслать еще по одному за каждый гол сб. России в ворота Мексики. да и последующие тоже на этом турнире. пишите адрес
Регистрация: 10.02.2017
№2 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 14:41) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Пришлёт бутылочку портвейна " Три Топора "
Регистрация: 10.03.2012
№1 Написал: RedHeart Липецк (Сегодня, 14:41) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Не верю)))
Регистрация: 23.06.2017
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