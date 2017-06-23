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Леонид Слуцкий: Акинфеев был бы одним из пяти лучших голкиперов АПЛ

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий высказался, почему российские футболисты не спешат уезжать играть заграницу.

"Причина? Нет стимула. В России игроки получают хорошие деньги. Помимо этого, футболисты находятся на родине, говорят на русском языке, а их семьи рядом с ними.

Дело не в отсутствии таланта. Я уверен, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев был бы одним из пяти лучших голкиперов Английской премьер-лиги", - цитирует Слуцкого "Газета.ru" со ссылкой на The New York Times.
Теги: Слуцкий Акинфеев
Сегодня, 14:35
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№7 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 15:16) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Долго
joy
Нет, идиоты не меняются...

Совершенно справедливо. Вот ты например - ярчайшая иллюстрация. wink
Регистрация: 22.09.2009
№6 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 15:12) #
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online

на международных турнирах Акинфеев везде посмешище с антирекордами над которыми смеются как в России так и Европе,а ты еврей еще не одного матча в пердиве английском не провел,а уже рассуждает,скорее бы уже и там пинка дали этому пельменю


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№5 Написал: Егор Которов (Сегодня, 15:02) #
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Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m
Регистрация: 23.06.2017
№4 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:02) #
  • -2
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online

Слишком много говорить стал.Не к добру...
Регистрация: 20.03.2017
№3 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 14:50) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Леня как там ,
пол России за ХалЛ уже топят? yum


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№2 Написал: Долго (Сегодня, 14:45) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
joy
Нет, идиоты не меняются...


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– Как, как ты сказал? Болото? Грязное?! Здесь мой дом!!
Из кинофильма «Звездные войны»
Регистрация: 21.06.2017
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 14:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
В свое время и Мостовой с Карпиным и иже с ними ,позже Аршавин и Кержаков, не бедствовали здесь, однако оказались востребованными и не побоялись оторваться ,как говорят,от юбки.
Регистрация: 20.03.2014
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