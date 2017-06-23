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Герман Ткаченко: чувствуется, что Черчесов отводит давление от команды и переводит на себя

Президент Prosports Management Герман Ткаченко высказал своё мнение относительно раздраженных комментариев Станислава Черчесова после матча со сборной Португалии (0:1).

"Любые люди, в том числе представители клубов, игроков, журналисты, имеют полное право критиковать тренера национальной сборной. Как и высказывать свою точку зрения, интересоваться, задавать вопросы, в том числе очень неудобные.

Но в крайней раздражительности ответов Черчесова я вижу попытку, может и подсознательную, отвести давление, критику с его команды, перенаправив всё это на себя", - цитирует Ткаченко "Чемпионат".
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 14:43
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№2 Написал: Егор Которов (Сегодня, 15:01) #
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Регистрация: 23.06.2017
№1 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 14:51) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Футбол давай, отводила.А нет - иди к полякам.
Регистрация: 6.12.2014
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