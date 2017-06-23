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Александр Кержаков: роль посла - это главное для меня перед чемпионатом мира

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков рассказал, что в ближайшем году видит своей главной задачей выполнение функций посла чемпионата мира 2018 года.

"Не важно, чем я буду заниматься, с удовольствием буду совмещать это с моей главной ролью перед чемпионатом мира - ролью посла от Петербурга", - сказал Кержаков в ответ на вопрос о том, продолжит ли карьеру.

Кержаков также ответил на вопрос, чем хотел бы заниматься весь следующий год. "Мне хотелось бы быть полезным", - цитирует футболиста "Р-Спорт".
Теги: Кержаков Сборная России
Сегодня, 14:55
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№2 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 15:01) #
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online

У тебя ребенок родился! Вот,что главное!Ты,что этого не понял еще , Санек! Исполняй роль отца!
Регистрация: 26.08.2010
№1 Написал: Долго (Сегодня, 15:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
В слове "посла" буква "П" - лишняя


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– Как, как ты сказал? Болото? Грязное?! Здесь мой дом!!
Из кинофильма «Звездные войны»
Регистрация: 21.06.2017
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