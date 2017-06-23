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"Челси" может купить Виргила ван Дейка за 60 млн фунтов

Центральный защитник "Саутгемптона" Виргил ван Дейк может продолжить карьеру в "Челси", передает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

Сообщается, что стороны близки к соглашению, сумма трансфера 25-летнего игрока может составить 60 миллионов фунтов.
Теги: Челси
Сегодня, 15:15
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