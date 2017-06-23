"Челси" может купить Виргила ван Дейка за 60 млн фунтов

Центральный защитник "Саутгемптона" Виргил ван Дейк может продолжить карьеру в "Челси", передает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.Сообщается, что стороны близки к соглашению, сумма трансфера 25-летнего игрока может составить 60 миллионов фунтов.