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Стадион "Санкт-Петербург" может принять финал Лиги чемпионов

Председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов рассказал о возможности проведения финала Лиги чемпионов на арене "Санкт-Петербург".

"Обсуждается возможность подачи заявки на проведение финала Лиги чемпионов на новом стадионе. Если все получится, то застанем время, когда у нас пройдут не только матчи чемпионата мира, чемпионата Европы 2020 года, но и финал Лиги чемпионов после этого", - цитирует Белова "Р-Спорт".
Сегодня, 15:44
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№3 Написал: алдан 2016 (Сегодня, 17:54) #
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online

Цитата: Кепончег УЕФА
А вместимость разве позволяет?

Тут всё будет упираться в подготовку к этому финалу.Сколько бабосиков можно с бюджета увести в свои карманы.Крестовский долго ещё будет доить страну
Регистрация: 1.09.2016
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 17:27) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
А вместимость разве позволяет?


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: Кристоф (Сегодня, 15:56) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Когда речь заходит об этом стадионе в новости желательно сразу написать сколько под это дело еще собираются украсть.
Регистрация: 16.08.2008
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