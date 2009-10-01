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Фернанду Сантуш: не знаю, сыграет ли Роналду с Новой Зеландией

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что пока не знает, сыграет ли нападающий Криштиану Роналду в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций с Новой Зеландией.


"Не знаю, будет играть Криштиану или нет. Ротация будет, это однозначно. Мы концентрируемся на завтрашнем матче.

Я прекрасно общаюсь с игроками, между нами хороший контакт и мы продолжим играть матч за матчем, ориентируясь на победу. Наша цель – максимальный результат", - цитирует Сантуша "Р-Спорт".
Теги: Сборная Португалии
Сегодня, 15:51
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№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 16:06) #
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Болеет за:
«Зенит»
Неуважение новой Зеландии мексика еле отскочила...


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