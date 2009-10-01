Свернуть все/Развернуть все
Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:08
Василий Уткин об отсутствии видеоповторов в РФПЛ-2017/18: решение принято во многом благодаря Гинеру (25)
Василий Уткин об отсутствии видеоповторов в РФПЛ-2017/18: решение принято во многом благодаря Гинеру (25)
15:12
Роман Зобнин: все по плану (видео) (4)
Роман Зобнин: все по плану (видео) (4)
14:43
Герман Ткаченко: чувствуется, что Черчесов отводит давление от команды и переводит на себя (3)
Герман Ткаченко: чувствуется, что Черчесов отводит давление от команды и переводит на себя (3)
12:55
Виктория Лопырёва: наша задача – рассказать всем, что в России безопасно, медведи по улицам не ходят (8)
Виктория Лопырёва: наша задача – рассказать всем, что в России безопасно, медведи по улицам не ходят (8)
09:04
Валерий Газзаев: Мексика ставит задачу выиграть Кубок конфедераций, а РФС - популяризировать футбол (6)
Валерий Газзаев: Мексика ставит задачу выиграть Кубок конфедераций, а РФС - популяризировать футбол (6)
Фернанду Сантуш: не знаю, сыграет ли Роналду с Новой Зеландией
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что пока не знает, сыграет ли нападающий Криштиану Роналду в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций с Новой Зеландией.
"Не знаю, будет играть Криштиану или нет. Ротация будет, это однозначно. Мы концентрируемся на завтрашнем матче.
Я прекрасно общаюсь с игроками, между нами хороший контакт и мы продолжим играть матч за матчем, ориентируясь на победу. Наша цель – максимальный результат", - цитирует Сантуша "Р-Спорт".
"Не знаю, будет играть Криштиану или нет. Ротация будет, это однозначно. Мы концентрируемся на завтрашнем матче.
Я прекрасно общаюсь с игроками, между нами хороший контакт и мы продолжим играть матч за матчем, ориентируясь на победу. Наша цель – максимальный результат", - цитирует Сантуша "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.