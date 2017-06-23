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Сергей Лапочкин будет судить матчи молодежного чемпионата Европы
Арбитр ФИФА Сергей Лапочкин вошел в число шести судей, допущенных к обслуживанию игр финального турнира юношеского чемпионата Европы (U-19), который пройдет в Грузии со 2 по 15 июля.
Кроме него матчи будут судить датчанин Мадс-Кристоффер Кристофферсен, итальянец Давиде Масса, норвежец Ула Хоббер Нильсен, серб Срджан Йованович и турок Али Палабийик.
Среди ассистентов российских арбитров нет, потому, вполне возможно, что в бригаду Лапочкина попадут белорус Юрий Хомченко и украинец Игорь Алехин.
СЭ
Кроме него матчи будут судить датчанин Мадс-Кристоффер Кристофферсен, итальянец Давиде Масса, норвежец Ула Хоббер Нильсен, серб Срджан Йованович и турок Али Палабийик.
Среди ассистентов российских арбитров нет, потому, вполне возможно, что в бригаду Лапочкина попадут белорус Юрий Хомченко и украинец Игорь Алехин.
СЭ
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