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Акинфеев – лучший вратарь Кубка конфедераций по проценту отраженных ударов после двух туров

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев является лучшим по показателю отраженных ударов на Кубке конфедераций после двух туров, передает InStat Football.

Процент отраженных ударов 31-летнего вратаря после двух матчей составил 88%, на втором месте – новозеландец Стефан Маринович (79%).

По числу отраженных ударов Акинфеев на втором месте (7).
Теги: Акинфеев
Сегодня, 18:32
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25
(0)
№25 Написал: prime Пенза (Сегодня, 20:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Интересно, а спартаковцы в какие "приличные клубы за рубежом" уходили? Ну, те, которые, типа, "не пустышки"...


Цитата: cska1971
Дебил, перечисление - это, когда больше одного...

smile smile
ха-ха клоyн ты знатный, но балаболом ты сам оказался, мpaзота...
Регистрация: 2.08.2009
№24 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 20:18) #
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Цитата: cska1971
Ну очень приличный клуб. Ты ещё Овьедо с Хихоном сюда причисли...

ну пусть будет не приличный даже спорить не буду,а остальных клубов как Бенфика,Порту,Тоттенхэм,Интер
,тебе не достаточно?


--------------------
Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№23 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 20:14) #
  • -3
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online

Цитата: prime
Пав тебе не Российский и не спартач уже???


Дебил, перечисление - это, когда больше одного...

Цитата: ооо Наш Спартак Москва
Сельта


Ну очень приличный клуб. Ты ещё Овьедо с Хихоном сюда причисли...
Регистрация: 26.01.2007
№22 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 20:11) #
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Цитата: cska1971
Цитата: ооо Наш Спартак Москва
но никто никуда в приличные клубы за рубежом не возьмет таких игроков как Дзагоев,Головин и Сухорян,это все пустышки локального значения


Интересно, а спартаковцы в какие "приличные клубы за рубежом" уходили? Ну, те, которые, типа, "не пустышки"...

Сельта,Тоттенхэм,в который Дзагоев каждое окно переходил,Бенфика,Порту,Рома,
Интер


--------------------
Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№21 Написал: Ditrih (Сегодня, 20:08) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Конифей-лучший вратарь,ФЕДОР СМОЛОВ - ЛУЧШИЙ ДРИБЛЕР, кто-то там ещё лучший по чём-то(здесь писали), а толку? команда кривоногих-счёт на табло)))))) мексика дёрнет и все по домам)))
Регистрация: 1.06.2014
№20 Написал: Death Санкт-Петербург (Сегодня, 20:00) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
а толку то?
Регистрация: 23.01.2009
№19 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 19:50) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Red_Dragon
жду не дождусь начала евросезона, чтобы поржать над потугами свиней в ЛЧ

Над потугами коней плакал?

Цитата: cska1971
Тогда чего влез?

В очередь,***ны дети,в очередь!


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№18 Написал: prime Пенза (Сегодня, 19:45) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Marlboro131994
Цитата: prime
Тоттенхэм , Манчестер Юнайтед
достаточно?

А сможешь больше?) Тоттенхем ладно самое "Свежее" Павлюченко, а МанЮнайтед это Видич, то есть легионеров армейских можно даже не перечислять)

ну МЮ не только Видич

Цитата: cska1971
Цитата: prime
Из Российских в последние годы вообще никто не играл


Тогда чего влез? Тебе вопрос был? Перечисляй давай, балабол...


чyчело конское, Пав тебе не Российский и не спартач уже???
Регистрация: 2.08.2009
№17 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 19:41) #
  • +2
  •  (10)
online

Цитата: prime
Из Российских в последние годы вообще никто не играл


Тогда чего влез? Тебе вопрос был? Перечисляй давай, балабол...
Регистрация: 26.01.2007
№16 Написал: Долго (Сегодня, 19:40) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Marlboro131994
А сможешь больше?

Порту, Рома, Бенфика. И причем там играли русские. А не черножопцы, которые и не играли, а типа Жо, на лавке сидели. У ешаков вообще русские за бугор уезжали? Некому?


--------------------

– Как, как ты сказал? Болото? Грязное?! Здесь мой дом!!
Из кинофильма «Звездные войны»
Регистрация: 21.06.2017
№15 Написал: prime Пенза (Сегодня, 19:38) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Цитата: prime
Манчестер Юнайтед


Из российских игроков?


Из Российских в последние годы вообще никто не играл постоянно в топах
максимум Аршавин, Пав и Жирков и то недолго
Регистрация: 2.08.2009
№14 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 19:35) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: prime
Тоттенхэм , Манчестер Юнайтед
достаточно?

А сможешь больше?) Тоттенхем ладно самое "Свежее" Павлюченко, а МанЮнайтед это Видич, то есть легионеров армейских можно даже не перечислять)


--------------------
"бабки свиноухие всё вспоминаете как девками были, при этом тряся седыми свиногрудями и сыпля песком"-Strelok
Регистрация: 22.11.2009
№13 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 19:34) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: prime
Манчестер Юнайтед


Из российских игроков?
Регистрация: 26.01.2007
№12 Написал: prime Пенза (Сегодня, 19:29) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Цитата: ооо Наш Спартак Москва
но никто никуда в приличные клубы за рубежом не возьмет таких игроков как Дзагоев,Головин и Сухорян,это все пустышки локального значения


Интересно, а спартаковцы в какие "приличные клубы за рубежом" уходили? Ну, те, которые, типа, "не пустышки"...


Тоттенхэм , Манчестер Юнайтед
достаточно?
Регистрация: 2.08.2009
№11 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 19:21) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Beer-man
Вот же зудит у болельщиков одного клуба. Не фанат Акинфеева, но сейчас это один из лучших вратарей в нашей лиге. И самый опытный. Факт.
Хотелось бы, чтобы был кто-то более стабильный и более мастеровитый, ну так нет его сейчас.

жду не дождусь начала евросезона, чтобы поржать над потугами свиней в ЛЧ smile
Регистрация: 18.03.2017
№10 Написал: SADDAM Железногорск - Курск (Сегодня, 19:18) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: tiki
но вот так если посмотреть, то кипер португалии во втором круге самый худший кипер? 0% отраженных

А если посмотреть на это с другой стороны, то у него количество отражённых ударов равно количеству ударов в створ его ворот, следовательно у него 100% показатель и он лучший во втором туре wink
Регистрация: 17.02.2008
№9 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 19:18) #
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: ооо Наш Спартак Москва
но никто никуда в приличные клубы за рубежом не возьмет таких игроков как Дзагоев,Головин и Сухорян,это все пустышки локального значения


Интересно, а спартаковцы в какие "приличные клубы за рубежом" уходили? Ну, те, которые, типа, "не пустышки"...
Регистрация: 26.01.2007
№8 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 19:16) #
  • +1
  •  (1)
online

Он может оказаться и лучшим по количеству пропущенных, но это будет слабым утешением для истинных ценителей его мастерства. Ведь главное для вратаря - пропустить меньше, чем его оппонент.
Регистрация: 30.08.2008
№7 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 19:16) #
  • +3
  •  (5)

Вот же зудит у болельщиков одного клуба. Не фанат Акинфеева, но сейчас это один из лучших вратарей в нашей лиге. И самый опытный. Факт.
Хотелось бы, чтобы был кто-то более стабильный и более мастеровитый, ну так нет его сейчас.


--------------------
Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016
№6 Написал: Долго (Сегодня, 18:59) #
  • -9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 4 звезды
гинер сам считал всю ночь

На пальцах?


--------------------

– Как, как ты сказал? Болото? Грязное?! Здесь мой дом!!
Из кинофильма «Звездные войны»
Регистрация: 21.06.2017
№5 Написал: 4 звезды (Сегодня, 18:56) #
  • -8
  •  (14)

гинер сам считал всю ночь
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 18:47) #
  • -6
  •  (14)

по проценту ляпов на международных турнирах тоже вне конкуренции,можете пиарить сколько угодно,но никто никуда в приличные клубы за рубежом не возьмет таких игроков как Дзагоев,Головин и Сухорян,это все пустышки локального значения


--------------------
Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№3 Написал: Долго (Сегодня, 18:41) #
  • -9
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
И банку с португезами привез...


--------------------

– Как, как ты сказал? Болото? Грязное?! Здесь мой дом!!
Из кинофильма «Звездные войны»
Регистрация: 21.06.2017
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:35) #
  • -12
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
может сбудется мечта Игоря поиграть в Топ чемпионате.. smirk


--------------------
ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:35) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
это всё хорошо, но вот так если посмотреть, то кипер португалии во втором круге самый худший кипер? 0% отраженных
а если про наших, то как выходит: раз отражает - значит дают бить. дают бить - значит наша защита "не очень"
но забавно в целом.везде лучшие...то лучший дриблер, теперь вот тут, но результат то где?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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