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Акинфеев – лучший вратарь Кубка конфедераций по проценту отраженных ударов после двух туров
Голкипер сборной России Игорь Акинфеев является лучшим по показателю отраженных ударов на Кубке конфедераций после двух туров, передает InStat Football.
Процент отраженных ударов 31-летнего вратаря после двух матчей составил 88%, на втором месте – новозеландец Стефан Маринович (79%).
По числу отраженных ударов Акинфеев на втором месте (7).
Процент отраженных ударов 31-летнего вратаря после двух матчей составил 88%, на втором месте – новозеландец Стефан Маринович (79%).
По числу отраженных ударов Акинфеев на втором месте (7).
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