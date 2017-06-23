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Главный тренер "Ривер Плейта": Дриусси твердо намерен перейти в "Зенит"

Главный тренер "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо подтвердил, что нападающий команды Себастьян Дриусси перейдет в "Зенит".

"Зенит" сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Я общался с Дриусси, и он твердо намерен перейти в российский клуб. Думаю, для него это будет важный шаг в карьере. Он переходит в клуб, с которым сможет выступать в Лиге чемпионов. Кроме того, там он заработает больше денег", - цитирует Гальярдо Clarin.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 15 млн евро.
Теги: Ривер Плейт Зенит Трансферы
Сегодня, 20:09
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6
(1)
№6 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 20:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
да напишите уже что-нибудь про спартак, а то визгу под нашими новостями...
Регистрация: 31.05.2016
№5 Написал: Долго (Сегодня, 20:17) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Tambov.kb
А кокоша и артемка куда,в ростов?

Дворниками


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– Как, как ты сказал? Болото? Грязное?! Здесь мой дом!!
Из кинофильма «Звездные войны»
Регистрация: 21.06.2017
№4 Написал: vlees1 (Сегодня, 20:17) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кроме того, там он заработает больше денег", - цитирует Гальярдо Clarin.


Тут с ним согласен,осталось отмазать от проваленного допинг теста.
Регистрация: 13.05.2017
№3 Написал: Meatloaf (Сегодня, 20:17) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Еще один кот в мешке
Регистрация: 3.07.2016
№2 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 20:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Tambov.kb
А кокоша и артемка куда,в ростов?

))))))))))
Регистрация: 18.07.2011
№1 Написал: Tambov.kb (Сегодня, 20:14) #
  • -1
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online

А кокоша и артемка куда,в ростов?
Регистрация: 12.02.2017
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