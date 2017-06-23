Главный тренер "Ривер Плейта": Дриусси твердо намерен перейти в "Зенит"

Главный тренер "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо подтвердил, что нападающий команды Себастьян Дриусси перейдет в "Зенит"."Зенит" сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Я общался с Дриусси, и он твердо намерен перейти в российский клуб. Думаю, для него это будет важный шаг в карьере. Он переходит в клуб, с которым сможет выступать в Лиге чемпионов. Кроме того, там он заработает больше денег", - цитирует Гальярдо Clarin.Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 15 млн евро.