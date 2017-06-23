Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Форвард "Ривер Плейта" Себастьян Дриусси провалил допинг-тест

Нападающий "Ривер Плейта" Себастьян Дриусси провалил допинг-тест. Как сообщает Novantesimo.com, допинг-пробы дали положительный результат.

Следы мочегонного препарата были найдены у Дриусси, а также у Камило Маяды, Лукаса Куарты, Лукаса Аларио, Хонатана Майданы, Игнасио Фернандеса и Леонардо Понсио.

Ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в "Зенит".
Теги: Зенит Ривер Плейт Трансферы
Сегодня, 20:32
Напечатать
10
(2)
№10 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 22:08) #
  • 0
  •  (2)

значит точно быть ему в зените


--------------------
Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№9 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 21:35) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
а мочегонка это допинг?


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№8 Написал: Долго (Сегодня, 21:17) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кристоф
попробуй новость прочитать

Как уже неоднократно было говорено - они там все кулюторные... А вот с грамотностью там труба. Так что ПРОЧЕСТЬ он даже слово из трех букв - врядли сможет... Им новости в картинках надо... Например так - фотка Дриуси, голая жопа, фига - это они еще поймут


--------------------

– Как, как ты сказал? Болото? Грязное?! Здесь мой дом!!
Из кинофильма «Звездные войны»
Регистрация: 21.06.2017
№7 Написал: Кристоф (Сегодня, 21:10) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Какой клуб имеешь ввиду? Им по слухам сразу три российских клуба интересуются - Зенит, Спартак и Локомотив..

попробуй новость прочитать - все встанет для тебя на свои места.
Регистрация: 16.08.2008
№6 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:56) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Долго

Ну он нашел свой клуб. Там вовремя башляют проверяющим


Какой клуб имеешь ввиду? Им по слухам сразу три российских клуба интересуются - Зенит, Спартак и Локомотив..
Регистрация: 19.03.2010
№5 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 20:46) #
  • 0
  •  (2)

Твёрдо провалил?
Регистрация: 30.08.2008
№4 Написал: Долго (Сегодня, 20:46) #
  • -8
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
там с бромонтаном полный порядок.

Не то что у ослов с коксом и псевдоэфедрином. Что со стада взять - они даже Збагоеву портки надеть при выходе из клуба не могут. Кстати, интересно, а зачем с него порты в клубе стягивали? С Большим Театром знакомили?


--------------------

– Как, как ты сказал? Болото? Грязное?! Здесь мой дом!!
Из кинофильма «Звездные войны»
Регистрация: 21.06.2017
№3 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 20:45) #
  • +7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Долго
laughing
Ну он нашел свой клуб. Там вовремя башляют проверяющим

это в вашем клубе с допингом всё на поток поставлено! Титову даже передоз сделали.
Регистрация: 27.08.2008
№2 Написал: Гастэряну (Сегодня, 20:41) #
  • +6
  •  (16)

в пищевик пойдет, там с бромонтаном полный порядок.
Регистрация: 25.02.2016
№1 Написал: Долго (Сегодня, 20:36) #
  • -9
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
laughing
Ну он нашел свой клуб. Там вовремя башляют проверяющим


--------------------

– Как, как ты сказал? Болото? Грязное?! Здесь мой дом!!
Из кинофильма «Звездные войны»
Регистрация: 21.06.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.