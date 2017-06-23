Форвард "Ривер Плейта" Себастьян Дриусси провалил допинг-тест

Нападающий "Ривер Плейта" Себастьян Дриусси провалил допинг-тест. Как сообщает Novantesimo.com, допинг-пробы дали положительный результат.Следы мочегонного препарата были найдены у Дриусси, а также у Камило Маяды, Лукаса Куарты, Лукаса Аларио, Хонатана Майданы, Игнасио Фернандеса и Леонардо Понсио.Ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в "Зенит".