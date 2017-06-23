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"Валенсия" проявляет интерес к бразильскому вратарю "Ювентуса" Нето

Вратарь "Ювентуса" Нето может перейти в "Валенсию", передает Goal.com.

Сообщается, что испанский клуб намерен приобрести голкипера в летнее трансферное окно и готов заплатить за него шесть миллионов евро. Также бразилец входит в сферу интересов "Милана" и "Наполи".
Теги: Валенсия Ювентус Трансферы
Сегодня, 21:01
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