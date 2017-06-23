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Кристиан Тельо перейдет не в "Зенит", а в "Бетис"
Нападающий "Барселоны" Кристиан Тельо близок к переходу в "Бетис", сообщает Diario Gol.
Отмечается, что игрока хотел подписать "Зенит", но сам Тельо не захотел уезжать из Испании. "Бетис" заплатит за форварда 12 миллионов евро.
Отмечается, что игрока хотел подписать "Зенит", но сам Тельо не захотел уезжать из Испании. "Бетис" заплатит за форварда 12 миллионов евро.
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