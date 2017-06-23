Кристиан Тельо перейдет не в "Зенит", а в "Бетис"

Нападающий "Барселоны" Кристиан Тельо близок к переходу в "Бетис", сообщает Diario Gol.Отмечается, что игрока хотел подписать "Зенит", но сам Тельо не захотел уезжать из Испании. "Бетис" заплатит за форварда 12 миллионов евро.