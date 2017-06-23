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Кристиан Тельо перейдет не в "Зенит", а в "Бетис"

Нападающий "Барселоны" Кристиан Тельо близок к переходу в "Бетис", сообщает Diario Gol.

Отмечается, что игрока хотел подписать "Зенит", но сам Тельо не захотел уезжать из Испании. "Бетис" заплатит за форварда 12 миллионов евро.
Теги: Тельо Барселона Бетис Зенит Трансферы
Сегодня, 21:18
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№2 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 22:06) #
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выбрал более серьезный клуб чем зенит ничего удивительного


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№1 Написал: Долго (Сегодня, 21:24) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
joy Кто еще не послал Зинку в пешеэротический трип?


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– Как, как ты сказал? Болото? Грязное?! Здесь мой дом!!
Из кинофильма «Звездные войны»
Регистрация: 21.06.2017
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