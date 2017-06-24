Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Марио Фернандес будет тренироваться в специальной маске (фото)

Вчера на сбор ЦСКА в Австрию прибыл защитник Марио Фернандес, который с сегодняшнего дня приступил к работе с командой.

В Австрию футболист прилетел из Стокгольма, где для него была изготовлена специальная защитная маска. В ней Марио определённое время будет тренироваться и играть. В двух ближайших товарищеских матчах, запланированных на 24 и 25 июня, Фернандес участия не примет, однако сегодня он работал наравне со всеми в общей группе.

"У меня всё хорошо. С момента операции прошло уже около месяца, восстановление идёт нормально. Ещё ощущается небольшой отёк, но доктора разрешили мне участвовать во всех тренировках, единственное, нужно будет носить маску. Это не станет мне помехой, так что рассчитываю довольно быстро набрать хорошую форму", - цитирует Фернандеса пресс-служба ЦСКА.

Теги: Фернандес ЦСКА
Сегодня, 08:23
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.