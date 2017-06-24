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Пресс-атташе сборной России: Роналду был приветлив и согласился сфотографироваться с Черчесовым

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров прокомментировал фото Криштиану Роналду и Станислава Черчесова, которое журналист Данни Армстронг опубликовал в твиттере после матча Россия - Португалия.

"Это именно то фото, которое я сделал сразу после того, как мы вышли из зала для пресс-конференций после игры с Португалией. Криштиану буквально сидел на полу в коридоре, но сразу же встал и очень приветливо пообщался, с удовольствием сфотографировавшись.

На следующий день фото опубликовал в своем Твиттере журналист Данни Армстронг (понятия не имею, как он его получил, вроде за спиной его не было).

Сегодня в Казани о нем напомнили Черчесову, на что тот резонно среагировал: "А что тут странного? Я что с инопланетянином сфотографировался?" Кстати, Роналду не говорит по-русски, но показалось, что немного понимает...", - написал Владимиров.

Теги: Роналду Сборная России
Сегодня, 08:33
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