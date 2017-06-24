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Отец Джанлуиджи Доннаруммы: мы никогда не обсуждаем решения сына

Альфонсо Доннарумма, отец вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы, рассказал о трансферной ситуации с его сыном. Молодой вратарь "Милана", скорее всего, останется в стане красно-черных.

"Мы надеемся, что вся эта история скоро закончится. Как родители, мы никогда не обсуждаем его решения. Мы хотим только лучшего для него, хотим, чтобы он был счастлив", - цитирует Альфонсо Доннарумму "Газета.ru" со ссылкой на Marca.
Теги: Доннарумма Милан
Сегодня, 08:58
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