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Отец Джанлуиджи Доннаруммы: мы никогда не обсуждаем решения сына
Альфонсо Доннарумма, отец вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы, рассказал о трансферной ситуации с его сыном. Молодой вратарь "Милана", скорее всего, останется в стане красно-черных.
"Мы надеемся, что вся эта история скоро закончится. Как родители, мы никогда не обсуждаем его решения. Мы хотим только лучшего для него, хотим, чтобы он был счастлив", - цитирует Альфонсо Доннарумму "Газета.ru" со ссылкой на Marca.
"Мы надеемся, что вся эта история скоро закончится. Как родители, мы никогда не обсуждаем его решения. Мы хотим только лучшего для него, хотим, чтобы он был счастлив", - цитирует Альфонсо Доннарумму "Газета.ru" со ссылкой на Marca.
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