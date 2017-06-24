Леандро Паредес проведет еще один раунд переговоров с "Зенитом"

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Полузащитник "Ромы" Леандро Паредес проведет еще один раунд переговоров с представителями "Зенита". В понедельник в Рим прилетит агент футболиста Пабло Саббаг, который будет обсуждать с питерцами условия возможного контракта.
Сообщается, что переговоры по Паредесу и защитнику Костасу Маноласу, который также интересен "Зениту", теперь не будут зависеть друг от друга.
СЭ
Сообщается, что переговоры по Паредесу и защитнику Костасу Маноласу, который также интересен "Зениту", теперь не будут зависеть друг от друга.
СЭ
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