Леандро Паредес проведет еще один раунд переговоров с "Зенитом"

Полузащитник "Ромы" Леандро Паредес проведет еще один раунд переговоров с представителями "Зенита". В понедельник в Рим прилетит агент футболиста Пабло Саббаг, который будет обсуждать с питерцами условия возможного контракта.Сообщается, что переговоры по Паредесу и защитнику Костасу Маноласу, который также интересен "Зениту", теперь не будут зависеть друг от друга.