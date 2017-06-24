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Массимо Каррера: "Зенит" с Манчини будет очень тяжелым противником

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался относительно предстоящего противостояния с "Зенитом" в новом сезоне.

"Итальянские специалисты ясно дали понять, на что способны, выиграв чемпионаты в Англии, в Германии. Манчини приехал в Санкт-Петербург, и от меня будут ожидать результата.

"Зенит" будет очень тяжёлым противником. Наше российские дерби будет особенным: красивым противостоянием команд, которые стремятся завоевать титул вместе с итальянскими тренерами", - цитирует Карреру "Чемпионат" со ссылкой на итальянские СМИ.
Теги: Каррера Спартак Зенит
Сегодня, 10:59
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№3 Написал: qboayn5ap (Сегодня, 11:34) #
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Народ, сoврeмeнный oбрaз жизни убивaет нaс: тoксичнaя срeдa, нeздоровaя eдa, трансжиры и кaнцерогены, aлкoголь и курeниe и многoe другоe приводит к накoплeнию TOКCИНOВ и ПAPAЗИTOВ в нашeм организмe. Нeдaвно oбнаружили что причиной рaковых oпухолeй и 93% смeртельных болeзней - тoксины и пaрaзиты внутри нас. Вoт почитайтe как с ними бороться --- http://ocn.pt/WomZ
Регистрация: 24.06.2017
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:28) #
  • -2
  •  (6)
online

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с такой трансферной кампанией-да, похоже федунчику больше ничего особо и не надо, он же теперь Трофеич.
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 11:10) #
  • +10
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Лёгким противником Зенит и без Манчини не был
Регистрация: 8.02.2011
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