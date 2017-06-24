Валерий Карпин: хочется победы над Мексикой, но объективность заставляет предположить ничью

Эксперт "Матч ТВ" Валерий Карпин ответил на вопросы относительно сегодняшнего соперника сборной России на Кубке конфедераций.— Мексика – команда, которая хочет играть первым номером и владеть мячом. Которая организует очень высокий и очень интенсивный прессинг. Даже против Португалии. У Мексики есть футболисты, которые могут это реализовать.— Для нас в нынешней ситуации абсолютно без разницы, к чему тяготеет соперник. Важнее, что мы сами сможем создать и противопоставить.— В том числе. Наша сборная такова, что реализация своих возможностей для нее более значима, чем тактика соперника.— И даже неосновная команда. Игру с Новой Зеландией нельзя брать за основу. Показатель – матч Мексики против Португалии, где играли лучшие.— Вот как раз против Мексики нужен, на мой взгляд. Прессинг у соперника высокий, плотный, но небезгрешный. Линии располагаются высоко. Игроки, способные убежать, в таких условиях полезны. Потому что будет пространство.— Вместо – наверное нет, потому что Смолов на данный момент лучший нападающий России. Скорее, вместе. Но тренер не я. И рассказывать ему, что надо делать, бессмысленно.— Находясь на своем месте, не вижу, чем первая лучше второй. И я бы так не играл, наверное. Но это взгляд не погруженного в проблемы команды человека.— Точно. С нашим набором защитников – только пять. Четыре могут обернуться катастрофой.— Хочется победы наших. Но объективность заставляет предположить ничью.