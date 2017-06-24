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Валерий Карпин: хочется победы над Мексикой, но объективность заставляет предположить ничью
Эксперт "Матч ТВ" Валерий Карпин ответил на вопросы относительно сегодняшнего соперника сборной России на Кубке конфедераций.
— Мексика – команда, которая хочет играть первым номером и владеть мячом. Которая организует очень высокий и очень интенсивный прессинг. Даже против Португалии. У Мексики есть футболисты, которые могут это реализовать.
— Считается, что для России соперник, который тяготеет к владению мячом, удобнее. Это так?
— Для нас в нынешней ситуации абсолютно без разницы, к чему тяготеет соперник. Важнее, что мы сами сможем создать и противопоставить.
— Без разницы – по причине уровня нашей сборной?
— В том числе. Наша сборная такова, что реализация своих возможностей для нее более значима, чем тактика соперника.
— У мексиканцев в матче с Новой Зеландией играла не основная оборона…
— И даже неосновная команда. Игру с Новой Зеландией нельзя брать за основу. Показатель – матч Мексики против Португалии, где играли лучшие.
— Нужен ли против Мексики быстрый Полоз?
— Вот как раз против Мексики нужен, на мой взгляд. Прессинг у соперника высокий, плотный, но небезгрешный. Линии располагаются высоко. Игроки, способные убежать, в таких условиях полезны. Потому что будет пространство.
— Полоз – вместе со Смоловым или вместо Смолова?
— Вместо – наверное нет, потому что Смолов на данный момент лучший нападающий России. Скорее, вместе. Но тренер не я. И рассказывать ему, что надо делать, бессмысленно.
— Не ему – мне. И читателям. Чем схема 5-4-1 лучше схемы 5-3-2?
— Находясь на своем месте, не вижу, чем первая лучше второй. И я бы так не играл, наверное. Но это взгляд не погруженного в проблемы команды человека.
— Защитников точно пять, а не четыре?
— Точно. С нашим набором защитников – только пять. Четыре могут обернуться катастрофой.
— Прогноз на казанскую игру дадите?
— Хочется победы наших. Но объективность заставляет предположить ничью.
Матч ТВ
— Мексика – команда, которая хочет играть первым номером и владеть мячом. Которая организует очень высокий и очень интенсивный прессинг. Даже против Португалии. У Мексики есть футболисты, которые могут это реализовать.
— Считается, что для России соперник, который тяготеет к владению мячом, удобнее. Это так?
— Для нас в нынешней ситуации абсолютно без разницы, к чему тяготеет соперник. Важнее, что мы сами сможем создать и противопоставить.
— Без разницы – по причине уровня нашей сборной?
— В том числе. Наша сборная такова, что реализация своих возможностей для нее более значима, чем тактика соперника.
— У мексиканцев в матче с Новой Зеландией играла не основная оборона…
— И даже неосновная команда. Игру с Новой Зеландией нельзя брать за основу. Показатель – матч Мексики против Португалии, где играли лучшие.
— Нужен ли против Мексики быстрый Полоз?
— Вот как раз против Мексики нужен, на мой взгляд. Прессинг у соперника высокий, плотный, но небезгрешный. Линии располагаются высоко. Игроки, способные убежать, в таких условиях полезны. Потому что будет пространство.
— Полоз – вместе со Смоловым или вместо Смолова?
— Вместо – наверное нет, потому что Смолов на данный момент лучший нападающий России. Скорее, вместе. Но тренер не я. И рассказывать ему, что надо делать, бессмысленно.
— Не ему – мне. И читателям. Чем схема 5-4-1 лучше схемы 5-3-2?
— Находясь на своем месте, не вижу, чем первая лучше второй. И я бы так не играл, наверное. Но это взгляд не погруженного в проблемы команды человека.
— Защитников точно пять, а не четыре?
— Точно. С нашим набором защитников – только пять. Четыре могут обернуться катастрофой.
— Прогноз на казанскую игру дадите?
— Хочется победы наших. Но объективность заставляет предположить ничью.
Матч ТВ
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