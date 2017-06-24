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Валерий Карпин: хочется победы над Мексикой, но объективность заставляет предположить ничью

Эксперт "Матч ТВ" Валерий Карпин ответил на вопросы относительно сегодняшнего соперника сборной России на Кубке конфедераций.

— Мексика – команда, которая хочет играть первым номером и владеть мячом. Которая организует очень высокий и очень интенсивный прессинг. Даже против Португалии. У Мексики есть футболисты, которые могут это реализовать.

— Считается, что для России соперник, который тяготеет к владению мячом, удобнее. Это так?

— Для нас в нынешней ситуации абсолютно без разницы, к чему тяготеет соперник. Важнее, что мы сами сможем создать и противопоставить.

— Без разницы – по причине уровня нашей сборной?

— В том числе. Наша сборная такова, что реализация своих возможностей для нее более значима, чем тактика соперника.

— У мексиканцев в матче с Новой Зеландией играла не основная оборона…

— И даже неосновная команда. Игру с Новой Зеландией нельзя брать за основу. Показатель – матч Мексики против Португалии, где играли лучшие.

— Нужен ли против Мексики быстрый Полоз?

— Вот как раз против Мексики нужен, на мой взгляд. Прессинг у соперника высокий, плотный, но небезгрешный. Линии располагаются высоко. Игроки, способные убежать, в таких условиях полезны. Потому что будет пространство.

— Полоз – вместе со Смоловым или вместо Смолова?

— Вместо – наверное нет, потому что Смолов на данный момент лучший нападающий России. Скорее, вместе. Но тренер не я. И рассказывать ему, что надо делать, бессмысленно.

— Не ему – мне. И читателям. Чем схема 5-4-1 лучше схемы 5-3-2?

— Находясь на своем месте, не вижу, чем первая лучше второй. И я бы так не играл, наверное. Но это взгляд не погруженного в проблемы команды человека.

— Защитников точно пять, а не четыре?

— Точно. С нашим набором защитников – только пять. Четыре могут обернуться катастрофой.

— Прогноз на казанскую игру дадите?

— Хочется победы наших. Но объективность заставляет предположить ничью.

Матч ТВ
Теги: Карпин Сборная России
Сегодня, 11:15
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№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:47) #
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«Ростов»
"Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать" (Салтыков-Щедрин)
Регистрация: 16.05.2017
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