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Массимо Каррера: это эгоистично, но мне бы хотелось, чтобы Россия не вышла из группы

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера хотел бы, чтобы игроки красно-белых, выступающие в составе сборной России на Кубке конфедераций, быстрее вернулись в команду.

"Это эгоистично, но мне бы хотелось, чтобы Россия не вышла из группы. Тогда мои игроки быстрее бы вернулись в команду. Я являюсь частью клуба и понимаю, что выход из группы всем навредит.

В сборной России всегда присутствует энтузиазм. Они постараются хорошо сыграть. Кроме того, хорошо идет подготовка к чемпионату мира. Построено много красивых и нужных зданий, улучшается инфраструктура в городе. Те, кто придут на стадионы, могут быть уверены, что они в безопасности", – цитирует Карреру "Sports.ru" со ссылкой на итальянские СМИ.
Теги: Каррера Сборная России
Сегодня, 11:29
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18
(12)
№18 Написал: oksva Спб (Сегодня, 13:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Просто Карерра честно сказал то , о чём мечтают тренеры всех игроков сборной . " Своя рубашка - ближе к телу " , вы полагаете , что тренерам клубов есть какое то дело до проблем сборной ? Нет . Им нужен результат клуба , за который с них спросят владельцы . А итальянец сказал об этом честно , дав повод для истерик многим лжепатриотам . Прежде чем гневно возмущаться , ответьте честно самим себе на вопрос - " готовы ли вы радоваться, к примеру, выходу сборной России в полуфинал- финал КК , если ваш клуб потеряет из за травм на полгода своих лидеров ? " К примеру , там Акинфеева , Шатова , Смолова и тд . Как уже потерял Зобнина Спартак . Позвольте не поверить тем , кто скажет , что ради сборной - можно поиграть в чемпионате и без своих лидеров .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№17 Написал: anonymous (Сегодня, 13:12) #
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online

чистый свин, как и все свиньи болееющие против наших клубов в лч
Регистрация: 8.01.2017
№16 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 13:06) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oukb8071988
кк ставит под угрозу всю подготовку клуба к сезону. Это всем очевидно

Игра на таком уровне развивает футболиста
Регистрация: 5.09.2012
№15 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 12:49) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Не ссы, не выиграет. Всё будет по слову твоему.
Регистрация: 6.12.2014
№14 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 12:49) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
кк ставит под угрозу всю подготовку клуба к сезону. Это всем очевидно
Регистрация: 24.11.2008
№13 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:15) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Он это во многом из-за Ромы сказал, теперь мучаться с поиском игрока на замену, а его Рен просто так заменишь


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№12 Написал: tuner (Сегодня, 12:09) #
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Болеет за:
«Ростов»
Так же думают и футболисты. Лучше полежать на пляже в отпуске, чем париться за честь какой-то там России. Просто удивляюсь, что же заставляет сражаться футболистов всего остального мира?
Регистрация: 29.08.2015
№11 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:07) #
  • 0
  •  (6)
online

а зачем он это ваще сказал- лытали.......................
..журналюги не наши

бомжекони
Регистрация: 7.12.2016
№10 Написал: Геннадий Летицкий (Сегодня, 12:03) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
imaginary,
Цитата: imaginary
и из еврокубков тоже вылететь пораньше по традиции?
ну что бы команда не слишком напрягалась ))

Пораньше не получится, в группе придется играть 6 раз.
Регистрация: 24.05.2017
№9 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:02) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Ростов»
Для Спартака главное победы в чемпионате. Даже не удивлюсь если они сольют игры в Лиге Чемпионов.
Регистрация: 16.05.2017
№8 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:01) #
  • 0
  •  (6)
online

ладно для норм тренера, а то физруку, одного уже вернул
Регистрация: 7.12.2016
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 11:54) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stepanmlc
Любой клубный тренер не любит отпускать своих игроков в сборную

его понять можно! он одно из лучших отпустил уже..аж до зимы теперь и неизвестно в каком состояние вернется..


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 11:51) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Аполитично рассуждаешь, клянусь честное слово! (с)
Регистрация: 29.10.2010
№5 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 11:40) #
  • +2
  •  (26)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: stepanmlc
Сказал как есть, все по делу!
Любой клубный тренер не любит отпускать своих игроков в сборную

типичная мясная шизофрения-не было ваших игроков в сборной-вы ее крыли, ибо конебомжи, появились-зачем? они же травмы получат smile
Регистрация: 18.03.2017
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 11:37) #
  • -1
  •  (23)
Болеет за:
«Спартак»
Сказал как есть, все по делу!
Любой клубный тренер не любит отпускать своих игроков в сборную


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№3 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:35) #
  • 0
  •  (10)
online

прямой вождь smile
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: imaginary (Сегодня, 11:35) #
  • +6
  •  (30)
Болеет за:
«Краснодар»
и из еврокубков тоже вылететь пораньше по традиции?
ну что бы команда не слишком напрягалась ))
Регистрация: 7.02.2010
№1 Написал: qboayn5ap (Сегодня, 11:33) #
  • -11
  •  (11)

Народ, сoврeмeнный oбрaз жизни убивaет нaс: тoксичнaя срeдa, нeздоровaя eдa, трансжиры и кaнцерогены, aлкoголь и курeниe и многoe другоe приводит к накoплeнию TOКCИНOВ и ПAPAЗИTOВ в нашeм организмe. Нeдaвно oбнаружили что причиной рaковых oпухолeй и 93% смeртельных болeзней - тoксины и пaрaзиты внутри нас. Вoт почитайтe как с ними бороться --- http://ocn.pt/WomZ
Регистрация: 24.06.2017
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