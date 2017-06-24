Экс-игрок "Рубина" и "Анжи" находится на просмотре в "Тамбове"

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Сомбреро или шапка-ушанка? Текила или водка? Мексика или Россия в полуфинале Кубка Конфедераций-2017?
Сомбреро или шапка-ушанка? Текила или водка? Мексика или Россия в полуфинале Кубка Конфедераций-2017?
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Валерий Карпин: хочется победы над Мексикой, но объективность заставляет предположить ничью (1)
Валерий Карпин: хочется победы над Мексикой, но объективность заставляет предположить ничью (1)
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Лионелю Месси исполнилось 30 лет (3)
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Пресс-атташе сборной России: Роналду был приветлив и согласился сфотографироваться с Черчесовым
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Матч за Суперкубок России покажет Первый канал (3)
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Виталий Мутко: ребята хотят победить Мексику, показать хорошую игру, порадовать болельщиков (4)
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Вчера 23:16
Доходы от матча между "Арсеналом" и "Челси" пожертвуют пострадавшим от пожара в Гренфелл-тауэр
Доходы от матча между "Арсеналом" и "Челси" пожертвуют пострадавшим от пожара в Гренфелл-тауэр
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Московское метро бесплатно доставило 33 тысячи болельщиков на матч России с Португалией (3)
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"Бешикташ" ведет переговоры с Пепе
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Станислав Черчесов: негативная реакция на фото с Роналду? Что странного - я с кем сфотографировался, с инопланетянином? (12)
Станислав Черчесов: негативная реакция на фото с Роналду? Что странного - я с кем сфотографировался, с инопланетянином? (12)
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Маркиньос: не думаю, что Верратти уйдет из "ПСЖ"
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Валерий Непомнящий: вселяет надежду то, что в игре сборной России было множество моментов и подходов (1)
Валерий Непомнящий: вселяет надежду то, что в игре сборной России было множество моментов и подходов (1)
Экс-игрок "Рубина" и "Анжи" находится на просмотре в "Тамбове"
В расположение "Тамбова", участвующего в предсезонном турнире в Ижевске, прибыл полузащитник Илья Кухарчук, известный по выступлениям за "Рубин", "Анжи", "Урал", "Волгу" и "Шинник", сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.
Дебют Кухарчука в команде Андрея Талалаева состоится в субботу в матче с "Тюменью"
В минувшем сезоне 26-летний хавбек защищал цвета "Енисея" и "Балтики".
Матч ТВ
Дебют Кухарчука в команде Андрея Талалаева состоится в субботу в матче с "Тюменью"
В минувшем сезоне 26-летний хавбек защищал цвета "Енисея" и "Балтики".
Матч ТВ
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