Экс-игрок "Рубина" и "Анжи" находится на просмотре в "Тамбове"

В расположение "Тамбова", участвующего в предсезонном турнире в Ижевске, прибыл полузащитник Илья Кухарчук, известный по выступлениям за "Рубин", "Анжи", "Урал", "Волгу" и "Шинник", сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.Дебют Кухарчука в команде Андрея Талалаева состоится в субботу в матче с "Тюменью"В минувшем сезоне 26-летний хавбек защищал цвета "Енисея" и "Балтики".