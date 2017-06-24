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Экс-игрок "Рубина" и "Анжи" находится на просмотре в "Тамбове"

В расположение "Тамбова", участвующего в предсезонном турнире в Ижевске, прибыл полузащитник Илья Кухарчук, известный по выступлениям за "Рубин", "Анжи", "Урал", "Волгу" и "Шинник", сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

Дебют Кухарчука в команде Андрея Талалаева состоится в субботу в матче с "Тюменью"

В минувшем сезоне 26-летний хавбек защищал цвета "Енисея" и "Балтики".

Матч ТВ

Сегодня, 11:59
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