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Средняя посещаемость матчей Кубка конфедераций - 35 тысяч зрителей

Вице-премьер, глава РФС Виталий Мутко оценил уровень посещаемости Кубка конфедераций-2017.

"В целом организация, подготовка и проведение Кубка конфедераций находится на достойном уровне. ФИФА и оргкомитет работают как одна команда. Хорошо действует система безопасности, транспорта. Это и наша оценка, и оценка ФИФА, команд и болельщиков.

Средняя посещаемость матчей 35 тысяч зрителей. Реализовано 550 тысяч билетов. Посетило матчи 270 тысяч зрителей. Соотношение российских и приезжих болельщиков 93 на 7 процентов", - цитирует Мутко "СЭ".
Теги: Мутко
Сегодня, 12:47
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№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 12:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вот бы так и в чемпионате ходили. Где вместимость позволяет,ясно дело


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
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