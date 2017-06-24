СМИ: "ПСЖ" поборется за Серхио Агуэро

"ПСЖ" рассматривает варианты усиления атаки. Основной целью парижан является нападающий "Монако" Килиан Мбаппе, но сам игрок отдает предпочтение "Реалу", к тому же трансферная стоимость его достаточно высока."ПСЖ" также рассматривает возможность покупки форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, передает Le Parisien. Сумма трансфера оценивается в 60 миллионов евро.