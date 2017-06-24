Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

СМИ: "ПСЖ" поборется за Серхио Агуэро

"ПСЖ" рассматривает варианты усиления атаки. Основной целью парижан является нападающий "Монако" Килиан Мбаппе, но сам игрок отдает предпочтение "Реалу", к тому же трансферная стоимость его достаточно высока.

"ПСЖ" также рассматривает возможность покупки форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, передает Le Parisien. Сумма трансфера оценивается в 60 миллионов евро.
Теги: ПСЖ Агуэро
Сегодня, 13:11
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.