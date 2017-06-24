"Локомотив" изменил соперника по товарищескому матчу

"Локомотив" проведет товарищескую встречу со словенским "Анкараном" на тренировочном сборе в Австрии вместо игры с сербским клубом "Раднички".Встрчеча состоится в понедельник 26 июня в городе Филлах.Кроме того, "Локомотив" объявил, что первую тренировку в его составе провел новичок команды – голкипер Никита Медведев, перебравшийся в стан москвичей из "Ростова".