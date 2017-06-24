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"Локомотив" изменил соперника по товарищескому матчу

"Локомотив" проведет товарищескую встречу со словенским "Анкараном" на тренировочном сборе в Австрии вместо игры с сербским клубом "Раднички".

Встрчеча состоится в понедельник 26 июня в городе Филлах.

Кроме того, "Локомотив" объявил, что первую тренировку в его составе провел новичок команды – голкипер Никита Медведев, перебравшийся в стан москвичей из "Ростова".
ФК "Локомотив"
Теги: Локомотив
Сегодня, 14:20
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№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:35) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Приговор
может все таки-таки поменял,

Та без разницы, измены Родине то не было.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Приговор (Сегодня, 14:40) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
может все таки-таки поменял, заменил соперника, изменить можно только кому-то
Регистрация: 5.05.2017
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