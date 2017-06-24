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Йоахим Лев: желаю России выйти в полуфинал Кубка конфедераций

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев ответил на вопросы в преддверии матча Кубка конфедераций-2017 с Камеруном.

– Времени на подготовку после матча с Чили у нас минимум. Только сегодня есть возможность провести полноценную тренировку. Шансы выйти в плей-офф есть у всех четырех команд, поэтому нас ждет непростое испытание.

Главное – выйти в полуфинал. На самом деле тот факт, что мы имеем хорошие шансы на первое место, – это больше, чем мы ожидали. Результат с Чили нас более чем устроил.

– С кем хотели бы сыграть в полуфинале?

– Подождите, мы еще никуда не вышли. А вообще желаю России успеха в матче с Мексикой. Выход в полуфинал создаст положительный фон в стране перед чемпионатом мира. Обязательно посмотрю сегодня игру.

СЭ
Теги: Лев Сборная Германии
Сегодня, 14:59
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№1 Написал: redeemer23 (Сегодня, 16:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Молодец!
Регистрация: 12.08.2008
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