Свернуть все/Развернуть все
Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:20
Сомбреро или шапка-ушанка? Текила или водка? Мексика или Россия в полуфинале Кубка Конфедераций-2017? (3)
Сомбреро или шапка-ушанка? Текила или водка? Мексика или Россия в полуфинале Кубка Конфедераций-2017? (3)
11:15
Валерий Карпин: хочется победы над Мексикой, но объективность заставляет предположить ничью (1)
Валерий Карпин: хочется победы над Мексикой, но объективность заставляет предположить ничью (1)
10:26
Лионелю Месси исполнилось 30 лет (3)
Лионелю Месси исполнилось 30 лет (3)
08:33
Пресс-атташе сборной России: Роналду был приветлив и согласился сфотографироваться с Черчесовым
Пресс-атташе сборной России: Роналду был приветлив и согласился сфотографироваться с Черчесовым
Вчера 23:24
Матч за Суперкубок России покажет Первый канал (3)
Матч за Суперкубок России покажет Первый канал (3)
Вчера 23:21
Виталий Мутко: ребята хотят победить Мексику, показать хорошую игру, порадовать болельщиков (4)
Виталий Мутко: ребята хотят победить Мексику, показать хорошую игру, порадовать болельщиков (4)
Вчера 23:16
Доходы от матча между "Арсеналом" и "Челси" пожертвуют пострадавшим от пожара в Гренфелл-тауэр
Доходы от матча между "Арсеналом" и "Челси" пожертвуют пострадавшим от пожара в Гренфелл-тауэр
Вчера 22:31
Московское метро бесплатно доставило 33 тысячи болельщиков на матч России с Португалией (2)
Московское метро бесплатно доставило 33 тысячи болельщиков на матч России с Португалией (2)
Йоахим Лев: желаю России выйти в полуфинал Кубка конфедераций
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев ответил на вопросы в преддверии матча Кубка конфедераций-2017 с Камеруном.
– Времени на подготовку после матча с Чили у нас минимум. Только сегодня есть возможность провести полноценную тренировку. Шансы выйти в плей-офф есть у всех четырех команд, поэтому нас ждет непростое испытание.
Главное – выйти в полуфинал. На самом деле тот факт, что мы имеем хорошие шансы на первое место, – это больше, чем мы ожидали. Результат с Чили нас более чем устроил.
– С кем хотели бы сыграть в полуфинале?
– Подождите, мы еще никуда не вышли. А вообще желаю России успеха в матче с Мексикой. Выход в полуфинал создаст положительный фон в стране перед чемпионатом мира. Обязательно посмотрю сегодня игру.
СЭ
– Времени на подготовку после матча с Чили у нас минимум. Только сегодня есть возможность провести полноценную тренировку. Шансы выйти в плей-офф есть у всех четырех команд, поэтому нас ждет непростое испытание.
Главное – выйти в полуфинал. На самом деле тот факт, что мы имеем хорошие шансы на первое место, – это больше, чем мы ожидали. Результат с Чили нас более чем устроил.
– С кем хотели бы сыграть в полуфинале?
– Подождите, мы еще никуда не вышли. А вообще желаю России успеха в матче с Мексикой. Выход в полуфинал создаст положительный фон в стране перед чемпионатом мира. Обязательно посмотрю сегодня игру.
СЭ
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.