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Сергей Кирьяков: Черчесову нужно выпускать Бухарова, Полоза и Ерохина

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказал мнение по поводу стартового состава на матч против Мексики.

- На игру с португальцами Черчесов выставил экспериментально-оборонительный состав. Как считаете, какие изменения стоит сделать?

- По логике, тот состав, который играл во втором тайме, должен выйти с мексиканцами сегодня. Когда на поле появились Бухаров, Полоз и Ерохин, у нас был неплохой отрезок, были подходы. Немного не хватало агрессивности у ворот, но все остальное выглядело достаточно хорошо.
СЭ
Теги: Кирьяков Сборная России
Сегодня, 15:04
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(2)
№6 Написал: metric Питер (Сегодня, 16:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Он не сможет.Надо опять пять защитников сыграть и обороняться и просрать


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Канчельскис: «Черчесов? Вратарь должен тренировать вратарей, а не сборную России»
Регистрация: 26.03.2008
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:41) #
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Болеет за:
ЦСКА
все знают как лучше, а сами без команды


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№4 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 15:35) #
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  •  (2)
online

по принципу:чем больше в сборной дубов тем крепче наша оборона sweat_smile


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№3 Написал: trachok (Сегодня, 15:33) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
есть мля рабочая схема, так КРИП выиграл чемпионство в этом году, так ЦСКА играл. и все было здорово, нехер тут эксперименты ставить. Делай 3-5-2.
Регистрация: 12.05.2013
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 15:32) #
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Болеет за:
«Ростов»
И Смолова, и Полоза, и Ерохина, и Миранчука. Как сказал Ловчев, либо грудь в крестах, либо голова в кустах
Регистрация: 16.05.2017
№1 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 15:16) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Физрук физрука....


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
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