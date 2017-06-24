Сергей Кирьяков: Черчесову нужно выпускать Бухарова, Полоза и Ерохина

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказал мнение по поводу стартового состава на матч против Мексики.- По логике, тот состав, который играл во втором тайме, должен выйти с мексиканцами сегодня. Когда на поле появились Бухаров, Полоз и Ерохин, у нас был неплохой отрезок, были подходы. Немного не хватало агрессивности у ворот, но все остальное выглядело достаточно хорошо.