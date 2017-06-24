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"Анжи" арендовал у "Ахмата" Адлана Кацаева

Полузащитник Адлан Кацаев продолжит выступать за "Анжи" в следующем сезоне.

Махачкалинцы договорились с "Ахматом" об аренде футболиста, информирует официальный сайт клуба.

Напомним, Кацаев пришел в "Анжи" в зимнюю паузу вместе с тренером Александром Григоряном, с которым работал в "СКА-Хабаровск".
Теги: Анжи Трансферы
Сегодня, 15:30
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