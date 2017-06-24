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Кристиан Нобоа: "Зенит" - это топ, здесь все лучшее!

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа высказал впечатления от пребывания в "Зените".

"Это топ! "Зенит" - моя четвёртая команда в России, но для меня здесь всё лучшее! Объяснить это невозможно. Просто лучшее! Сразу видно, что "Зенит" - это высочайший уровень. Во всём: база, стадион, тренер. Всё номер один!

Видно, что клуб постоянно хочет выигрывать. Перед нами стоят максимальные задачи в чемпионате России, Кубке страны и Лиге Европы – мне это очень нравится!" - цитирует эквадорского хавбека "Bobsoccer".
Теги: Нобоа Зенит
Сегодня, 15:46
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13
(1)
№13 Написал: Кулик (Сегодня, 16:42) #
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online

Цитата: Дмитрий Волк
эт раз...

Спартак - это сила, Спартак - это МЫ! Эт раз. А два - это команда, которая то в Новгород, то в Севастополь уезжает - не имеет никакого отношения к городу, да и вообще к стране. Потому, что приложила все силы для развала футбола в стране - от уничтожения системы подготовки юниоров, до развала судейского корпуса и РФС... Это снова раз, до того, что даже на международной арене про нее пишут не "к нам приехала РОССИЙСКАЯ команда", а "к нам приехала сборная Газпрома", как писали в Осере, перед тем, как их на невыразимое надеть и провернуть. А это снова два smile
И вот ВЫ точно никакого отношения к ЗеГнидам не имеете, они вас и зовут не иначе как "дебилы", но всвязи с отсутствием самоуважения - упорно к ним стараетесь примазаться, при этом не забывая скрипеть зубенками в сторону настоящих КОМАНД, которые давно больше, чем один стадион или одна тренировочная база. Завидно? Не завидуй - у ГНИЛЫХ такого никогда не будет


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Болото за Мексику!
Регистрация: 24.06.2017
№12 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 16:42) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Ооо, Зенитом запахло.
Регистрация: 19.10.2008
№11 Написал: Дмитрий Волк Санкт-Петербург (Сегодня, 16:30) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кулик
Цитата: Дмитрий Волк
Ну кто вырос в сортире

...а кто в этом сортире сейчас живет и с третьего места скрипит гнилыми зубенками, глядя на чемпионов. Хотя и вырос он не в лучшем месте - в бачке на вокзале

Слезливое описание твоей никчемной жизни нас мало трогает... эт раз... чемпионом стал не ты, а команда Спартак, к победе которой ты не имеешь ни какого отношения... эт два...
Регистрация: 2.04.2013
№10 Написал: Кулик (Сегодня, 16:25) #
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: Дмитрий Волк
Ну кто вырос в сортире

...а кто в этом сортире сейчас живет и с третьего места скрипит гнилыми зубенками, глядя на чемпионов. Хотя и вырос он не в лучшем месте - в бачке на вокзале


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Болото за Мексику!
Регистрация: 24.06.2017
№9 Написал: Дмитрий Волк Санкт-Петербург (Сегодня, 16:22) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кулик
Особенно сортир

Ну кто вырос в сортире, все сортирами как правило и меряет..
Регистрация: 2.04.2013
№8 Написал: михалыч_71 (Сегодня, 16:20) #
  • -3
  •  (7)
online

Blessing,
А разве бомжи живут не в свинарниках,а мадама?
Регистрация: 12.06.2017
№7 Написал: Ditrih (Сегодня, 16:19) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
золотые слова)
Регистрация: 1.06.2014
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:16) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: михалыч_71
Вона как закукарекал...

Хрюкают и кукарекуют в свинарнике, ппереходя на фальцетЮ когда говорят о своём никчёмном клубе.
А в Зените, действительно всё топ, когда есть основополагающее успеха между футболистом и тренером.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№5 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 16:14) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Кулик
Особенно сортир


Чего это тебя все к гов.... Тянет?
Регистрация: 21.01.2016
№4 Написал: михалыч_71 (Сегодня, 16:13) #
  • -3
  •  (5)
online

Вона как закукарекал...
Регистрация: 12.06.2017
№3 Написал: Кулик (Сегодня, 16:00) #
  • -8
  •  (10)
online

Особенно сортир


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Болото за Мексику!
Регистрация: 24.06.2017
№2 Написал: vlees1 (Сегодня, 15:55) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Tagil,
Волейбольный только образовался,если только Казанский))
Регистрация: 13.05.2017
№1 Написал: Tagil Екатеринбург (Сегодня, 15:51) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
КРИСТИАН НОБОА: "ЗЕНИТ" - ЭТО ТОП, ЗДЕСЬ ВСЕ ЛУЧШЕЕ!

Это он про волейбольный, наверное


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Никогда не поздно стать тем, кем ты можешь стать.
Дж. Элиот
Регистрация: 19.08.2012
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