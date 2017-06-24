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Ивица Олич объявил о завершении профессиональной карьеры

Бывший нападающий ЦСКА и "Баварии" Ивица Олич объявил о завершении карьеры, сообщает Bild.

"Я готов повесить бутсы на гвоздь. Думаю, что завершаю карьеру с чистой совестью", - сказал Олич.

Последним клубом 37-летнего форварда был "Мюнхен-1860".
Теги: Олич
Сегодня, 18:22
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№3 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:32) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хоть и был соперником,но всё равно уважал за характер мужской и преданность футбола.Отдельное спасибо за 2008 год.
Регистрация: 9.08.2015
№2 Написал: РоМаХаЯ Иркутск родной мой (Сегодня, 19:02) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
классный нападающий.


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ФК БАЙКАЛ, ФК ЗЕНИТ и наша сборная.
Регистрация: 17.06.2011
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 18:57) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Ивица!
Спасибо за годы игры в футболке ЦСКА и за победы! Здоровья и удачи тебе и твоим близким! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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