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Матч Новая Зеландия - Португалия посетили 56 290 зрителей

На матче Новая Зеландия-Португалия присутствует 56 290 зрителей, сообщает официальный сайт ФИФА.

Всего вместимость "Санкт-Петербург" – 67 800 человек.
Теги: сборная Новой Зеландии Сборная Португалии
Сегодня, 19:31
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№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
Хера себе...на Роналду пришло больше чем на нашу сборную паспортистов...
Регистрация: 19.03.2010
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