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15:55
Виталий Мутко: руководители "Сочи" взяли мхатовскую паузу, хотя мы просили их этого не делать (3)
Виталий Мутко: руководители "Сочи" взяли мхатовскую паузу, хотя мы просили их этого не делать (3)
12:20
Сомбреро или шапка-ушанка? Текила или водка? Мексика или Россия в полуфинале Кубка Конфедераций-2017? (3)
Сомбреро или шапка-ушанка? Текила или водка? Мексика или Россия в полуфинале Кубка Конфедераций-2017? (3)
11:15
Валерий Карпин: хочется победы над Мексикой, но объективность заставляет предположить ничью (1)
Валерий Карпин: хочется победы над Мексикой, но объективность заставляет предположить ничью (1)
10:26
Лионелю Месси исполнилось 30 лет (2)
Лионелю Месси исполнилось 30 лет (2)
Матч Новая Зеландия - Португалия посетили 56 290 зрителей
На матче Новая Зеландия-Португалия присутствует 56 290 зрителей, сообщает официальный сайт ФИФА.
Всего вместимость "Санкт-Петербург" – 67 800 человек.
Всего вместимость "Санкт-Петербург" – 67 800 человек.
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