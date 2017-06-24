Игорь Акинфеев: ну что мне, пойти повеситься?

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев подвел итоги матча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций - 2017 с командой Мексики."Понятно, что сегодня и завтра все будут обсуждать только второй гол. На то вы и пресса, чтобы обсуждать голы. Это было именно так, как вы видели. Ну что мне, пойти повеситься? Соперник прибежал и забил гол. Это одна ошибка с нашей стороны, за которую мы расплатились голом", - сказал Акинфеев.