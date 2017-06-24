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Игорь Акинфеев: ну что мне, пойти повеситься?
Вратарь сборной России Игорь Акинфеев подвел итоги матча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций - 2017 с командой Мексики.
"Понятно, что сегодня и завтра все будут обсуждать только второй гол. На то вы и пресса, чтобы обсуждать голы. Это было именно так, как вы видели. Ну что мне, пойти повеситься? Соперник прибежал и забил гол. Это одна ошибка с нашей стороны, за которую мы расплатились голом", - сказал Акинфеев.
Rusfootball.info
"Понятно, что сегодня и завтра все будут обсуждать только второй гол. На то вы и пресса, чтобы обсуждать голы. Это было именно так, как вы видели. Ну что мне, пойти повеситься? Соперник прибежал и забил гол. Это одна ошибка с нашей стороны, за которую мы расплатились голом", - сказал Акинфеев.
Rusfootball.info
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