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Игорь Акинфеев: ну что мне, пойти повеситься?

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев подвел итоги матча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций - 2017 с командой Мексики.

"Понятно, что сегодня и завтра все будут обсуждать только второй гол. На то вы и пресса, чтобы обсуждать голы. Это было именно так, как вы видели. Ну что мне, пойти повеситься? Соперник прибежал и забил гол. Это одна ошибка с нашей стороны, за которую мы расплатились голом", - сказал Акинфеев.

Rusfootball.info
Теги: Акинфеев Сборная России Сборная Мексики
Сегодня, 20:57
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№85 Написал: metric Питер (Сегодня, 22:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кристоф
Обычно за такое гонят такого толкового рабочего нах.уй любой начальник с любой работы. Но есть мнение что этого мы еще в сборной увидим.



А кто Стасону мешает его не брать на следующие сборы в товарняках?Или Стас тоже ручной,сверху ему приказывают?


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Канчельскис: «Черчесов? Вратарь должен тренировать вратарей, а не сборную России»
Регистрация: 26.03.2008
№84 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 22:14) #
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online

Не надо. Радуй нас в чемпионате ).


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Уберите видеорекламу из комментов, бесит
Регистрация: 3.04.2010
№83 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 22:14) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Дважды сборная пролетает из-за вратаря,

Это было бы правдой, если бы сборная состояла только из вратаря.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№82 Написал: metric Питер (Сегодня, 22:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
Игорь, заканчивай в сборной. Ну не можешь...
Два матча
Уэльс
Швеция
Остальные, либо привоз, либо casual.
Пусть Ребровы и Лодыгины стоят...заживём...



Лодыгина не надо,еще хуже опозоримся.Надо Селихова брать,хоть за сборную сыграет,а то запасным колесом в стане кб стал. laughing


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Канчельскис: «Черчесов? Вратарь должен тренировать вратарей, а не сборную России»
Регистрация: 26.03.2008
№81 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А ведь забыли совсем, что вбросы подобного плана на собственные ошибки у Игорька стали уже чем-то обыденным..
Это сказалось на вас в эпизоде с голом?

- Нет, конечно. Ничего не сказывалось. У Алжира высокая команда. Не разобрали игроков в том эпизоде. А говорить об ошибках... Пускай все спишут на вратаря. Мне все равно.

Это он сказал в 14 году после провала на ЧМ..

Дважды сборная пролетает из-за вратаря, а у него просто фантастическое равнодушно спокойствие..

Похоже, из-за своей незаменимости Игорёк тупо завязал с футболом и совестью.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№80 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 22:09) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV

Ну что тут скажешь???? Все конец мифа увидели. Гарик посыпает голову пеплом, но ему ничего другого не остается.
Очень хорошо что это случилось сейчас, и больше мы этого парня в воротах сборной не увидим. Не наш был сегодня день,но задатки команды есть

)(уй ты угадал, брянский чудак!


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№79 Написал: metric Питер (Сегодня, 22:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Игорь,я бы на твоем месте отказался бы от товарищеских матчей,которые будут осенью.Пусть других вратарей пробуют.


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Канчельскис: «Черчесов? Вратарь должен тренировать вратарей, а не сборную России»
Регистрация: 26.03.2008
№78 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 22:06) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Odyssey
шли их все лесом Игорёк.

Он и шлет их!
Сыграет Игорян на ЧМ и хорош, а дальше кб говно пускай отдувается за страну. Вот где будет шоу.


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№77 Написал: holod хамина (Сегодня, 22:03) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
конифей есть конифей....раньше стабильно выручал..сейчас пошли косяки...карьера к закату...
Регистрация: 16.05.2011
№76 Написал: Седой Россия (Сегодня, 22:01) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кристоф
Представил на минутку как на работе человек совершает ошибку из за которой весь проект пошел нахер и говорит - ну ошибся, повесится что ли? Обычно за такое гонят такого толкового рабочего нах.уй любой начальник с любой работы. Но есть мнение что этого мы еще в сборной увидим.

А в остальном прям весь проект был подготовлен идеально и начальник все хорошо рассчитал и верно распределил обязанности???


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№75 Написал: whitefoxx Россия (Сегодня, 21:59) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: TAJIRAT
главное найти одного виновного.а остальные герои.

Уважаемый скажем проще, очевидные вещи мог не заметить только идиот, будем говорить проще были все слепые и один трезво-адекватно(без клубных пристрастий) смотрящий на вещи, желаю и дальше такого мышления.
p.s. Таким словам капитан респект! подпишусь под каждым ниже отписавшимся такое г..вно из сборной ссаными тряпками (как бы не обидно это не звучало).
Регистрация: 30.08.2015
№74 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 21:59) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Frodik
Жесть канеш так ногами играть в моменте со вторым голом. Чувака мог калекой оставить.


Чемпион мира по карате: оценил удар Акинфеева, попади он выше – был бы нокаут

Заслуженный мастер спорта и абсолютный чемпион мира по карате Тариел Николеишвили поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций, в котором сборная России уступила команде Мексики (1:2) и закончила выступление на турнире.

«Я сейчас как раз с ребятами на сборах, все смотрели матч с Мексикой и оценили крутой удар Игоря Акинфеева. Попади он немного повыше – получился бы хороший нокаут. В карате бы это ему помогло точно. Сомневаюсь, что Акинфеев мог попасть в мяч в этом эпизоде – слишком близко к нему находился игрок сборной Мексики. Лучше было оставаться на своём месте.

Мне очень понравилась игра сборной России на Кубке конфедераций. Хоть и проиграли последние два матча, но было видно, что горят глаза и ребята хотят выиграть. Пока немного не хватает сыгранности и уверенности в себе, но в целом игра наших понравилась.

Выделил бы Глушакова: видно, что отлично читает игру, пусть и ошибается. Ну и Головина, наверное. Да, брака многовато, но эти ребята понравились больше всего», — сказал Николеишвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№73 Написал: oksva Спб (Сегодня, 21:58) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: trachok
Цитата: oksva
Цитата: trachok
Цитата: trachok
мля че все так накинулись то? в ситуации со вторым голом я вижу ошибку либо обороны либо вообще тренера. в построении в 3 центральных защитника, я думаю кто-то в любом случае должен играть либеро (для недалеких - последнего защитника). В ситуации с голом его не было, в чем и косяк.


то есть минусить мы горазды, а вот ответить аргументировано мы не можем. то бишь даешь хайп и неипет!!!!!

На что , Мля , тебе аргументированно отвечать , а ? На то , что ты , являясь болельщиком ЦСКА , так же ссыкливо , как сам Акинфеев , ищешь виновных на стороне ? Ты не шифруйся , так и напиши , Игорь не виноват , виноваты игроки Спартака , или ещё кого . Ты сам ответь - это не тупейший , самонадеяный ляп одного футболиста ? Нет ? Все виноваты ? Болельщики виноваты , все остальные , но не Игорёк , руки прочь . Что ты как страус , голову в песок прячешь ? Клянусь , соверши такое Ребров , я написАл бы тоже самое , а не вилял жопой .


А ведь это ты сейчас спрятал голову как страус. Ты не ответил по существу вопроса, а задал вопрос в защиту своих, а я их и не думал обвинять.


Слушай , ты здесь , сейчас , напиши на какой твой вопрос я не ответил . При всех . И ответь на мой вопрос - является ли пропущенный Акинфеевым гол - тупейшим , самонадеяным ляпом Одного ! футболиста . Именно Акинфеева и ни кого другого .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№72 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:57) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Игорь, заканчивай в сборной. Ну не можешь...
Два матча
Уэльс
Швеция
Остальные, либо привоз, либо casual.
Пусть Ребровы и Лодыгины стоят...заживём...
Регистрация: 6.01.2006
№71 Написал: Frodik Калуга (Сегодня, 21:52) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жесть канеш так ногами играть в моменте со вторым голом. Чувака мог калекой оставить.
Регистрация: 27.09.2008
№70 Написал: trachok (Сегодня, 21:50) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
SHIGA,
Ну вот, есть же разум у мясных. Только вопрос, кто из этой троицы (Васин, Кудряшов, Джикия) должен был играть либеро?
Регистрация: 12.05.2013
№69 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 21:50) #
  • -1
  •  (3)
online

И это говорит капитан сборной! Гнать ботогами!
Регистрация: 26.08.2010
№68 Написал: Kostik (Сегодня, 21:46) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: spb1988
Kostik,
как и в еврокубках

Да печально это все,почему так постоянно происходит непонятно,особенно на всех крупных турнирах.. Не везет ему)
Регистрация: 20.03.2008
№67 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 21:45) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Barmaley
А если бы там был Веллитон? Опять на костыли садиться?

Странно, мне такие же мысли в голову пришли... Показалось, что Игорёк помнил то столкновение с Веллитоном, потому и ногой пошел... И еще раз странно, что такие же мысли, боишься - дай шанс другим, хватит уже!

Цитата: Tehlus
Не парься, все равно тебя будут поливать говном, у нас так принято

У Буффона тоже принято каждый матч - себе по голу привозить? Так мы никогда ничего не выиграем... и никуда не выбьемся.

Акелла промахнулся. Нам нужен новый вожак СТАИ)))
Регистрация: 24.09.2013
№66 Написал: Antip7 (Сегодня, 21:41) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: Red_Dragon
Цитата: Antip7
На "ютюбе" уже запарились про его ляпы новые ролики делать. Лодыгин да Акинфеев.. еще спрашиваете, что у нас со сборной

а тем, кто голевые моменты запарывал извиняться не нужно? Запоротый голевой момент равноценен ляпу вратаря


Приехали.. голкипер одной ошибкой может весь матч испортить, что Игорь делал уже 5 раз, в игре с Бельгией в 2010м, в игре со Словенией (ниже есть ссылка), В игре с Кореей в 14м, в игре с Алжиром (в том же 14м) и сегодня. Это навскидку, ляпов значительно больше на самом деле
Регистрация: 29.08.2016
№65 Написал: GS Москва (Сегодня, 21:41) #
  • 0
  •  (2)
online

Понятно, что сегодня и завтра все будут обсуждать только второй гол

А голы из вратарской, как под копирку, от портосов и 1-й от мексов не будут?
Регистрация: 22.09.2009
№64 Написал: trachok (Сегодня, 21:40) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: oksva
Цитата: trachok
Цитата: trachok
мля че все так накинулись то? в ситуации со вторым голом я вижу ошибку либо обороны либо вообще тренера. в построении в 3 центральных защитника, я думаю кто-то в любом случае должен играть либеро (для недалеких - последнего защитника). В ситуации с голом его не было, в чем и косяк.


то есть минусить мы горазды, а вот ответить аргументировано мы не можем. то бишь даешь хайп и неипет!!!!!

На что , Мля , тебе аргументированно отвечать , а ? На то , что ты , являясь болельщиком ЦСКА , так же ссыкливо , как сам Акинфеев , ищешь виновных на стороне ? Ты не шифруйся , так и напиши , Игорь не виноват , виноваты игроки Спартака , или ещё кого . Ты сам ответь - это не тупейший , самонадеяный ляп одного футболиста ? Нет ? Все виноваты ? Болельщики виноваты , все остальные , но не Игорёк , руки прочь . Что ты как страус , голову в песок прячешь ? Клянусь , соверши такое Ребров , я написАл бы тоже самое , а не вилял жопой .


А ведь это ты сейчас спрятал голову как страус. Ты не ответил по существу вопроса, а задал вопрос в защиту своих, а я их и не думал обвинять.
Регистрация: 12.05.2013
№63 Написал: Barmaley (Сегодня, 21:39) #
  • +1
  •  (3)
online

А если бы там был Веллитон? Опять на костыли садиться? Лучше пусть будет гол, решил Игорюха и правильно сделал. А вешаться не надо. Просто закончить играть за сборную и все. Сэкономить патроны для Армии.
Регистрация: 17.04.2017
№62 Написал: ilovefootball (Сегодня, 21:39) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Игорь, красавчег, как всегда "помог" в ответственном матче!
Регистрация: 18.03.2013
№61 Написал: Tehlus (Сегодня, 21:38) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Ювентус»
Да не надо вешаться Игорь! С такой защитой и Буффон накосячил бы... Не парься, все равно тебя будут поливать говном, у нас так принято. Хотя в матче с Португалами, если бы не ты летели наверное уже 0-4 как минимум...
Регистрация: 28.05.2017
№60 Написал: Ditrih (Сегодня, 21:36) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
вон из сборной,рукожоп!
Регистрация: 1.06.2014
№59 Написал: ffora russia (Сегодня, 21:36) #
  • 0
  •  (4)

не стреляйте в пианиста, он играет как умеет- или не умеет , но играет
Он ведь сказал -Ну что мне, пойти повеситься? -и на срать ему на все
Регистрация: 24.05.2016
№58 Написал: oksva Спб (Сегодня, 21:33) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: trachok
Цитата: trachok
мля че все так накинулись то? в ситуации со вторым голом я вижу ошибку либо обороны либо вообще тренера. в построении в 3 центральных защитника, я думаю кто-то в любом случае должен играть либеро (для недалеких - последнего защитника). В ситуации с голом его не было, в чем и косяк.


то есть минусить мы горазды, а вот ответить аргументировано мы не можем. то бишь даешь хайп и неипет!!!!!

На что , Мля , тебе аргументированно отвечать , а ? На то , что ты , являясь болельщиком ЦСКА , так же ссыкливо , как сам Акинфеев , ищешь виновных на стороне ? Ты не шифруйся , так и напиши , Игорь не виноват , виноваты игроки Спартака , или ещё кого . Ты сам ответь - это не тупейший , самонадеяный ляп одного футболиста ? Нет ? Все виноваты ? Болельщики виноваты , все остальные , но не Игорёк , руки прочь . Что ты как страус , голову в песок прячешь ? Клянусь , соверши такое Ребров , я написАл бы тоже самое , а не вилял жопой .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№57 Написал: prime Пенза (Сегодня, 21:31) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
ему поx
Регистрация: 2.08.2009
№56 Написал: Кристоф (Сегодня, 21:31) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Представил на минутку как на работе человек совершает ошибку из за которой весь проект пошел нахер и говорит - ну ошибся, повесится что ли? Обычно за такое гонят такого толкового рабочего нах.уй любой начальник с любой работы. Но есть мнение что этого мы еще в сборной увидим.
Регистрация: 16.08.2008
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