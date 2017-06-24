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Федор Смолов: спасибо, кто поддерживал и верил, мы сами больше всего переживаем

Форвард сборной России Федор Смолов после поражения от Мексики ответил на вопросы журналистов, передает корреспондент Rusfootball.info.

- Для победы не хватило большего количества голов. Ничья нас не устраивала. Моменты были. Голы пропустили не самые обязательные и не самые вытекающие из логики. Нам самим обидно. Спасибо тем, кто поддерживал и верил. Поверьте, это очень дорогого стоит для каждого из нас. Мы сейчас сами больше всего переживаем.

Мы готовились, разбирали игру мексиканцев. Скажу откровенно, что игра нам давалась и играть было не так тяжело, как с Португалией. К сожалению, не смогли реализовать свои моменты и судья не поставил пенальти, который на мне был стопроцентный. Когда к нам приезжал Валентин Иванов, он сказал, что резервные арбитры не будут просто так судью подзывать, если там нет фола. Посмотрел повтор после матча, там явно "точка". Я собирался бить по мячу и мне по опорной ноге ударили. Я не симулирую, было касание.

- Это самый качественный матч с точки зрения атаки на турнире?

- Наверное нет. С Новой Зеландией мы забили два гола.

- Самый лучший матч сборной?

- Опять же, как бы это банально не звучало, с Новой Зеландией. Понятно, вы скажите, что соперник не такого высокого уровня, но те же мексиканцы их обыграли с трудом.

Перед турниром говорил, что у нас очень тяжелые и сложные задачи, вернуться в расположение болельщиков. К сожалению, результатом не смогли добиться, но содержанием, та реакция, которая была после матча с Португалией и сегодня, я искренне надеюсь, что хотя бы немного это сделали.

Федор Смолов: спасибо, кто поддерживал и верил, мы сами больше всего переживаем
Теги: Смолов Сборная России Сборная Мексики
Сегодня, 21:10
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11
(1)
№11 Написал: Седой Россия (Сегодня, 22:13) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Молодец, но надо очень много работать над приемом мяча


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№10 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 21:50) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Лично к тебе, Федя, претензиев нет...
Регистрация: 24.09.2013
№9 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 21:47) #
  • -3
  •  (3)

Федя решайся


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№8 Написал: gya456 Пермский край (Сегодня, 21:36) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Фёдор тебе уж точно особо стыдиться не за что, ты и ещё несколько ребят отыграли вполне на своём уровне и достойно, не понимаю почему тренер поменял лучшего напа в команде и поставил канунникова, который ни одного паса точного не отдал! Ну уж выпустил бы Миранчука и не взамен Смолова, который не выглядел уставшим, а например Самедова, который был неплох, но в конце подустал. Бухарин и Ерохин вовсе не уровень сборной! Был бы Шатов с Дзагой, может и поинтересней игра была бы, но это уже фантазии...Одно разочарование вобщем...


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ЦСКА-превыше всего!
Регистрация: 15.11.2009
№7 Написал: El Burrito Буэнос Айрес (Сегодня, 21:18) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Барселона»
Уезжать тебе надо, Фёдор.


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Санчес
Регистрация: 7.09.2012
№6 Написал: Leksiq (Сегодня, 21:18) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Поддержим сборную, это то что у нас есть, и лучше на чм не будет!
Регистрация: 15.06.2011
№5 Написал: Он_вам_не_димон Не совок 2.0 (Сегодня, 21:16) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Ну ему в голливуд, слезные сцены это его)


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И не устану повторять
Не надо Вову выбирать!
Регистрация: 18.06.2017
№4 Написал: interested (Сегодня, 21:15) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
МЫ САМИ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПЕРЕЖИВАЕМ
Не надо исполнять чужую работу. Ваше дело играть, наше - переживать.
Регистрация: 18.10.2013
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:15) #
  • -4
  •  (6)
online

МЫ САМИ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПЕРЕЖИВАЕМ

В свой укороченный отпуск вы собираетесь, а не переживаете!
Я собирался бить по мячу и мне по опорной ноге ударили. Я не симулирую, было касание.

Не понял: по ноге УДАРИЛИ или БЫЛО КАСАНИЕ?
Одно исключает другое.
В игре игроки так или иначе друг друга касаются.
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: grisha (Сегодня, 21:14) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Удар Смолова был хорош -но это его удар, а не сборной
Лучше сборной у нас не будет очень долго - минимум лет тридцать, двадцать пять
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: TAJIRAT татарстан (Сегодня, 21:14) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
да ты не пропустил гол.значит герой.
Регистрация: 12.02.2011
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