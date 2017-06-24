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Федор Смолов: спасибо, кто поддерживал и верил, мы сами больше всего переживаем
Форвард сборной России Федор Смолов после поражения от Мексики ответил на вопросы журналистов, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Для победы не хватило большего количества голов. Ничья нас не устраивала. Моменты были. Голы пропустили не самые обязательные и не самые вытекающие из логики. Нам самим обидно. Спасибо тем, кто поддерживал и верил. Поверьте, это очень дорогого стоит для каждого из нас. Мы сейчас сами больше всего переживаем.
Мы готовились, разбирали игру мексиканцев. Скажу откровенно, что игра нам давалась и играть было не так тяжело, как с Португалией. К сожалению, не смогли реализовать свои моменты и судья не поставил пенальти, который на мне был стопроцентный. Когда к нам приезжал Валентин Иванов, он сказал, что резервные арбитры не будут просто так судью подзывать, если там нет фола. Посмотрел повтор после матча, там явно "точка". Я собирался бить по мячу и мне по опорной ноге ударили. Я не симулирую, было касание.
- Это самый качественный матч с точки зрения атаки на турнире?
- Наверное нет. С Новой Зеландией мы забили два гола.
- Самый лучший матч сборной?
- Опять же, как бы это банально не звучало, с Новой Зеландией. Понятно, вы скажите, что соперник не такого высокого уровня, но те же мексиканцы их обыграли с трудом.
Перед турниром говорил, что у нас очень тяжелые и сложные задачи, вернуться в расположение болельщиков. К сожалению, результатом не смогли добиться, но содержанием, та реакция, которая была после матча с Португалией и сегодня, я искренне надеюсь, что хотя бы немного это сделали.
- Для победы не хватило большего количества голов. Ничья нас не устраивала. Моменты были. Голы пропустили не самые обязательные и не самые вытекающие из логики. Нам самим обидно. Спасибо тем, кто поддерживал и верил. Поверьте, это очень дорогого стоит для каждого из нас. Мы сейчас сами больше всего переживаем.
Мы готовились, разбирали игру мексиканцев. Скажу откровенно, что игра нам давалась и играть было не так тяжело, как с Португалией. К сожалению, не смогли реализовать свои моменты и судья не поставил пенальти, который на мне был стопроцентный. Когда к нам приезжал Валентин Иванов, он сказал, что резервные арбитры не будут просто так судью подзывать, если там нет фола. Посмотрел повтор после матча, там явно "точка". Я собирался бить по мячу и мне по опорной ноге ударили. Я не симулирую, было касание.
- Это самый качественный матч с точки зрения атаки на турнире?
- Наверное нет. С Новой Зеландией мы забили два гола.
- Самый лучший матч сборной?
- Опять же, как бы это банально не звучало, с Новой Зеландией. Понятно, вы скажите, что соперник не такого высокого уровня, но те же мексиканцы их обыграли с трудом.
Перед турниром говорил, что у нас очень тяжелые и сложные задачи, вернуться в расположение болельщиков. К сожалению, результатом не смогли добиться, но содержанием, та реакция, которая была после матча с Португалией и сегодня, я искренне надеюсь, что хотя бы немного это сделали.
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