Свернуть все/Развернуть все
Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:04
Анзор Кавазашвили: ошибки Акинфеева второй матч перечёркивают игру сборной, его перегружают (2)
Анзор Кавазашвили: ошибки Акинфеева второй матч перечёркивают игру сборной, его перегружают (2)
21:43
Андрей Канчельскис: пока есть малейший шанс, надо уговаривать Бердыева. Соглашаться даже на совмещение (13)
Андрей Канчельскис: пока есть малейший шанс, надо уговаривать Бердыева. Соглашаться даже на совмещение (13)
20:58
"Зенит" проиграл второй матч подряд (3)
"Зенит" проиграл второй матч подряд (3)
20:39
Станислав Черчесов: я с удовольствием работаю и продолжу работать в следующем году еще качественнее (41)
Станислав Черчесов: я с удовольствием работаю и продолжу работать в следующем году еще качественнее (41)
20:02
На матче Новая Зеландия – Португалия установлен рекорд посещаемости Кубка конфедераций-2017 (6)
На матче Новая Зеландия – Португалия установлен рекорд посещаемости Кубка конфедераций-2017 (6)
15:55
Виталий Мутко: руководители "Сочи" взяли мхатовскую паузу, хотя мы просили их этого не делать (3)
Виталий Мутко: руководители "Сочи" взяли мхатовскую паузу, хотя мы просили их этого не делать (3)
Хавьер Эрнандез: Это не везение и не случайность
Хавьер Эрнандез после победы на сборной России (2:1) рассказал о том, с какой командой он хочет сыграть в следующем этапе и поделился мнением о второй забитом мяче:
- Почему каждый матч Мексика начинает неважно, лишь потом прибавляет?
- Мы усердно работаем перед каждой игрой, но не всегда игра получается сразу. Мы не можем с первой минуты обыграть любого соперника. Всё-таки это футбол.
- Согласны с тем, что в моменте со вторым голом вашей команде повезло?
- Это футбол, такое бывает. Это не везение, не случайность. Мы работали в течение полутора часов и заслужили эту победу.
- С кем бы хотели сыграть на следующем этапе?
- С любым соперником. Мы в любом случае будем работать и стараться победить. И Чили, и Германия одни из сильнейших команд в мире.
Источник: Rusfootball.info
- Почему каждый матч Мексика начинает неважно, лишь потом прибавляет?
- Мы усердно работаем перед каждой игрой, но не всегда игра получается сразу. Мы не можем с первой минуты обыграть любого соперника. Всё-таки это футбол.
- Согласны с тем, что в моменте со вторым голом вашей команде повезло?
- Это футбол, такое бывает. Это не везение, не случайность. Мы работали в течение полутора часов и заслужили эту победу.
- С кем бы хотели сыграть на следующем этапе?
- С любым соперником. Мы в любом случае будем работать и стараться победить. И Чили, и Германия одни из сильнейших команд в мире.
Источник: Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.