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Хавьер Эрнандез: Это не везение и не случайность

Хавьер Эрнандез после победы на сборной России (2:1) рассказал о том, с какой командой он хочет сыграть в следующем этапе и поделился мнением о второй забитом мяче:

- Почему каждый матч Мексика начинает неважно, лишь потом прибавляет?

- Мы усердно работаем перед каждой игрой, но не всегда игра получается сразу. Мы не можем с первой минуты обыграть любого соперника. Всё-таки это футбол.

- Согласны с тем, что в моменте со вторым голом вашей команде повезло?

- Это футбол, такое бывает. Это не везение, не случайность. Мы работали в течение полутора часов и заслужили эту победу.

- С кем бы хотели сыграть на следующем этапе?

- С любым соперником. Мы в любом случае будем работать и стараться победить. И Чили, и Германия одни из сильнейших команд в мире.

Источник: Rusfootball.info
Теги: Чичарито Сборная России Сборная Мексики
Сегодня, 21:29
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4
(0)
№4 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 21:46) #
  • -4
  •  (8)

просто у вас нет Акинфаева


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:38) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Ну на победу-то вы не наиграли, это точно.
Иначе у вас не были бы такие очумевшие от радости глаза во втором голе.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 21:38) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Безусловно мы не соперники таким командам как Мексика. Они играли процентов на 70. Если бы даже не было ляпа, было ощущение что в любую минуту могли прибавить, в отличие от нас
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 21:33) #
  • -1
  •  (7)
online

..это просто вратарь сборной России!
Регистрация: 29.08.2016
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