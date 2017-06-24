Хавьер Эрнандез: Это не везение и не случайность

Хавьер Эрнандез после победы на сборной России (2:1) рассказал о том, с какой командой он хочет сыграть в следующем этапе и поделился мнением о второй забитом мяче:- Мы усердно работаем перед каждой игрой, но не всегда игра получается сразу. Мы не можем с первой минуты обыграть любого соперника. Всё-таки это футбол.- Это футбол, такое бывает. Это не везение, не случайность. Мы работали в течение полутора часов и заслужили эту победу.- С любым соперником. Мы в любом случае будем работать и стараться победить. И Чили, и Германия одни из сильнейших команд в мире.Источник: