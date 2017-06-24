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Анзор Кавазашвили: ошибки Акинфеева второй матч перечёркивают игру сборной, его перегружают
Дважды лучший вратарь СССР Анзор Кавазашвили в эксклюзивном интервью корреспонденту Rusfootball.info Роману Гуськову оценил игру сборной России в матче против Мексики и прокомментировал ошибки Игоря Акинфеева.
Об ошибках Акинфеева:
Я как вратарь и профессионал всегда избегаю оценок Акинфеева, но я уже вторую игру смотрю за ним и вижу, что он начал систематически начал нарушать главную задачу вратаря – играть на выходах. С Португалией он пошёл, остановился – и Роналду ему забросил. Сейчас то же самое – он стоит и смотрит, как ему мяч закидывают, хоть гол и был случайный. Ошибки нашего уважаемого Игоря Акинфеева вторую матч перечёркивают всю игру сборной России.
О его перегруженности:
Раз Черчесов стал создавать новую команду, он в резерве оставил защитников ЦСКА, Акинфеева, других футболистов, на которых можно было бы рассчитывать, Дзагоева… Зачем же мы мучаем Акинфеева, всё время вызывая его в сборную. У нас есть молодые вратари, которые играют прекрасно. Вот пускай подумают руководители сборной, что чем больше мы загружаем вратаря, тем больше мы ему делаем психологический надлом.
Давно уже пора. Набираешь новый состав – проверяй их в контрольных играх, турнирах. И если ты увидишь, что тебе к началу ЧМ надо будет возвратить в сборную из клубов тех людей – возвращай, никаких вопросов. Они играют в своих клубах и готовы играть за сборную на подъёме. Но когда мы перегружаем людей – результат налицо.
О сменщиках Акинфеева:
Фамилии вратарей, которые прекрасно играют? Не буду говорить. Есть вратари, которые находятся в сборной, но есть и другие. Не хочу никого оскорблять и хвалить, пускай думает Станислав. Но я бы в сборную взял бы других вратарей. В «Ростове» Медведев играет прекрасно, сколько игр не пропускает… Но всё, не буду больше называть, а то неправильно поймут.
О 1-м тайме:
В 1-м тайме команда играла с хорошим настроем, агрессивно, правильно, выдвинув вперёд двух нападающих. Черчесов очень правильно сделал: Бухаров стягивал на себя защитников и давал Смолову свободные зоны для движения. Сразу подключились полузащитники, проявились лучшие качества наших пацанов. Даже Джикия начал атаковать, значит успевал и там, и здесь.
О заменах Черчесова:
Значит можно сказать о том, что становление команды у нас начинается. Рисунок игры есть. Но я не согласен с заменами Черчесова: зачем было менять 3-х игроков, убирать агрессивного Смолова? Ни один из вышедших игроков не принёс пользы команде. 1-й и 2-й тайм были полностью противоположными. Потерялись связи, начали двигаться авось куда. Этого нельзя делать.
Если Смольников выходит и даётся задание Самедову освободить ему зону, это не значит, что Смольников должен играть как правый нападающий, а Самедов – уходить на левый фланг. Это глупо уже.
У Черчесова идёт процесс становления команды. Сегодняшний матч был классным уроком. Если бы остался состав 1-го тайма, они даже вдесятером могли бы забить гол. Мексиканцы подустали и позволяли нам создавать моменты. Но резервисты ничем не помогли сборной.
О Головине:
Я очень хотел бы, чтобы наши футболисты поняли, что чем корректнее они будут играть против соперника, тем успешнее они будут выступать. Головин замечательно умеет держать мяч. Очень много индивидуальной работы проводит: держит мяч, атакует, возвращается назад. Но когда в середине теряет мяч и бьёт по ногам несколько раз подряд, это говорит о том, что с ним надо проводить воспитательную работу.
Об ошибках Акинфеева:
Я как вратарь и профессионал всегда избегаю оценок Акинфеева, но я уже вторую игру смотрю за ним и вижу, что он начал систематически начал нарушать главную задачу вратаря – играть на выходах. С Португалией он пошёл, остановился – и Роналду ему забросил. Сейчас то же самое – он стоит и смотрит, как ему мяч закидывают, хоть гол и был случайный. Ошибки нашего уважаемого Игоря Акинфеева вторую матч перечёркивают всю игру сборной России.
О его перегруженности:
Раз Черчесов стал создавать новую команду, он в резерве оставил защитников ЦСКА, Акинфеева, других футболистов, на которых можно было бы рассчитывать, Дзагоева… Зачем же мы мучаем Акинфеева, всё время вызывая его в сборную. У нас есть молодые вратари, которые играют прекрасно. Вот пускай подумают руководители сборной, что чем больше мы загружаем вратаря, тем больше мы ему делаем психологический надлом.
Давно уже пора. Набираешь новый состав – проверяй их в контрольных играх, турнирах. И если ты увидишь, что тебе к началу ЧМ надо будет возвратить в сборную из клубов тех людей – возвращай, никаких вопросов. Они играют в своих клубах и готовы играть за сборную на подъёме. Но когда мы перегружаем людей – результат налицо.
О сменщиках Акинфеева:
Фамилии вратарей, которые прекрасно играют? Не буду говорить. Есть вратари, которые находятся в сборной, но есть и другие. Не хочу никого оскорблять и хвалить, пускай думает Станислав. Но я бы в сборную взял бы других вратарей. В «Ростове» Медведев играет прекрасно, сколько игр не пропускает… Но всё, не буду больше называть, а то неправильно поймут.
О 1-м тайме:
В 1-м тайме команда играла с хорошим настроем, агрессивно, правильно, выдвинув вперёд двух нападающих. Черчесов очень правильно сделал: Бухаров стягивал на себя защитников и давал Смолову свободные зоны для движения. Сразу подключились полузащитники, проявились лучшие качества наших пацанов. Даже Джикия начал атаковать, значит успевал и там, и здесь.
О заменах Черчесова:
Значит можно сказать о том, что становление команды у нас начинается. Рисунок игры есть. Но я не согласен с заменами Черчесова: зачем было менять 3-х игроков, убирать агрессивного Смолова? Ни один из вышедших игроков не принёс пользы команде. 1-й и 2-й тайм были полностью противоположными. Потерялись связи, начали двигаться авось куда. Этого нельзя делать.
Если Смольников выходит и даётся задание Самедову освободить ему зону, это не значит, что Смольников должен играть как правый нападающий, а Самедов – уходить на левый фланг. Это глупо уже.
У Черчесова идёт процесс становления команды. Сегодняшний матч был классным уроком. Если бы остался состав 1-го тайма, они даже вдесятером могли бы забить гол. Мексиканцы подустали и позволяли нам создавать моменты. Но резервисты ничем не помогли сборной.
О Головине:
Я очень хотел бы, чтобы наши футболисты поняли, что чем корректнее они будут играть против соперника, тем успешнее они будут выступать. Головин замечательно умеет держать мяч. Очень много индивидуальной работы проводит: держит мяч, атакует, возвращается назад. Но когда в середине теряет мяч и бьёт по ногам несколько раз подряд, это говорит о том, что с ним надо проводить воспитательную работу.
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