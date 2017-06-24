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Станислав Черчесов: надеюсь, Акинфеев и дальше будет доставлять нам удовольствие
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал свое мнение об ошибке голкипера команды Игоря Акинфеева:
''Надеюсь, Акинфеев и дальше будет доставлять нам удовольствие в команде России. Я не смотрел моменты ни на видеоповторе, ни в игре. Считаю, что просчеты случаются у любого футболиста, этого не избежать. Жизнь продолжается. Надеемся, что Игорь все также будет выступать за сборную России и будет радовать нас'', - сказал Черчесов.
Rusfootball.info
''Надеюсь, Акинфеев и дальше будет доставлять нам удовольствие в команде России. Я не смотрел моменты ни на видеоповторе, ни в игре. Считаю, что просчеты случаются у любого футболиста, этого не избежать. Жизнь продолжается. Надеемся, что Игорь все также будет выступать за сборную России и будет радовать нас'', - сказал Черчесов.
Rusfootball.info
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