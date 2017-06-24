Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Станислав Черчесов: надеюсь, Акинфеев и дальше будет доставлять нам удовольствие

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал свое мнение об ошибке голкипера команды Игоря Акинфеева:

''Надеюсь, Акинфеев и дальше будет доставлять нам удовольствие в команде России. Я не смотрел моменты ни на видеоповторе, ни в игре. Считаю, что просчеты случаются у любого футболиста, этого не избежать. Жизнь продолжается. Надеемся, что Игорь все также будет выступать за сборную России и будет радовать нас'', - сказал Черчесов.

Rusfootball.info
Теги: Черчесов Акинфеев Сборная России
Вчера, 22:50
Напечатать
23
(5)
№23 Написал: dengreen симферополь (Сегодня, 00:59) #
  • +4
  •  (4)

Вся его международная карьера одно сплошное "удовольствие" что в сборной,что в л.ч


--------------------
болею за российский футбол!!!
Регистрация: 17.01.2011
№22 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:24) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Вратарь говорит о вратаре, это о многом говорит.
Остальным черемисить на реброва и лодыгина))) вратари от Бога...
Регистрация: 6.01.2006
№21 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 00:22) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: patriot
Подсказываю - видишь, что проигрываешь позицию - играй руками! Куй с ним, со штрафным!


Чё ты несешь то? Там удаление было бы, а не просто штрафной.
Регистрация: 12.02.2014
№20 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:22) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Голеодор
А уж про Акинфеева вообще не надо упоминать, когда разговор о таких легендах заходит.

Это понятно конечно кто футбол действительно любит, играет или играл когда то.
Регистрация: 2.02.2012
№19 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 00:12) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Черчес с каким то подъипонм говорит, видать и правда навязывают рукожопа. Хотя чет жаль его, с говном сровняли игАря
Регистрация: 5.10.2011
№18 Написал: СуперШтангист (Вчера, 23:46) #
  • 0
  •  (2)

SPV,
Болею за ЦСКА, MIG соврать не даст, считаю Акинфеева клоуном уже несколько лет. С удовольствием бы посмотрел на условного Медведева, жаль, что глупо Лунёва проспали.
Регистрация: 7.05.2017
№17 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Вчера, 23:30) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: SPV
А где же сегодня ослята со своим не предвзятым мнением???
почему заткнули свои языки ??? Будут еще дебилы сравнивать это Чудо "Косячное"с Яшиным и Дасаевым?

в яблочко


--------------------
Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№16 Написал: Голеодор Москва (Вчера, 23:26) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Алания»
Цитата: SPV
А где же сегодня ослята со своим не предвзятым мнением???
почему заткнули свои языки ??? Будут еще дебилы сравнивать это Чудо "Косячное"с Яшиным и Дасаевым?

Рядом с Яшиным стесняются даже таких вратарей поставить, как Буффон. Яшина прозвали хозяином штрафной, потому что верховые мячи все он забирал или отбивал по всей штрафной. А уж про Акинфеева вообще не надо упоминать, когда разговор о таких легендах заходит.
Регистрация: 3.05.2015
№15 Написал: Играл с Сашей Головнем (Вчера, 23:26) #
  • +3
  •  (5)

patriot,
Цитата: patriot
Он издевается? Второй гол - это лучший пример для вратарей, как НЕ НУЖНО играть!
Подсказываю - видишь, что проигрываешь позицию - играй руками! Куй с ним, со штрафным!

Игра вратаря руками за пределами штрафной при опасном моменте - удаление. Побоялся играть головой. Бережет здоровье. Надо вызывать Реброва.
Регистрация: 7.01.2017
№14 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:26) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Как говаривал Френк Дрэбин - "удовольствие получу я", но лучше с поправкой на Черчеса.

Я не смотрел моменты ни на видеоповторе, ни в игре.

Мож нам нового тренера нужно с глазами и мозгами?


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№13 Написал: metric Питер (Вчера, 23:25) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Вратарь вратаря всегда поймет satisfied


--------------------
Канчельскис: «Черчесов? Вратарь должен тренировать вратарей, а не сборную России»
Регистрация: 26.03.2008
№12 Написал: robinzen Санкт_петербург (Вчера, 23:22) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Надеюсь, Акинфеев и дальше будет доставлять нам удовольствие в команде России

Ещё издевается, сволочь....
Регистрация: 24.09.2013
№11 Написал: нетрал (Вчера, 23:21) #
  • +2
  •  (2)

звучит, как издевка!
Регистрация: 26.04.2017
№10 Написал: Кулик (Вчера, 23:20) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: SPV
Будут еще дебилы сравнивать это Чудо "Косячное"с Яшиным и Дасаевым?

Недельку отлежатся по теткиным подвалам - и опять завоют свои мантры, что улю-лю-лютшиий! И Голубой Бегемот - такой же! Такой же голубой... Это же ослы, их хоть бревном по тыкве лупи - умней не станут. Впрочем и тупей - тоже, дальше уже некуда


--------------------
Петухеев не пролетал? Ах, яйца высиживает?
Регистрация: 24.06.2017
№9 Написал: SPV Bryansk (Вчера, 23:18) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
А где же сегодня ослята со своим не предвзятым мнением???
почему заткнули свои языки ??? Будут еще дебилы сравнивать это Чудо "Косячное"с Яшиным и Дасаевым?
Регистрация: 2.02.2012
№8 Написал: ЧР Орёл (Вчера, 23:17) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
да осенью продолжит в еврокубках...
Регистрация: 14.03.2010
№7 Написал: Кулик (Вчера, 23:09) #
  • 0
  •  (8)

Он сейчас удовольствие всей команде доставляет. Без вазелина и по кругу


--------------------
Петухеев не пролетал? Ах, яйца высиживает?
Регистрация: 24.06.2017
№6 Написал: patriot Russia Krasnodar (Вчера, 23:08) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Краснодар»
Он издевается? Второй гол - это лучший пример для вратарей, как НЕ НУЖНО играть!
Подсказываю - видишь, что проигрываешь позицию - играй руками! Куй с ним, со штрафным!


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№5 Написал: dreamcatcher (Вчера, 23:07) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: robinzen
А не пошли бы вы нах... Оба?
Тяжелее всего в жизни по последствиям - это твердолобость рулевого...

Черчесов сам зол на Акинфеева, но ничего сделать не может. Видимо ему в приказном порядке высочайше велят ставить его в ворота. Поэтому он так странно говорит про удовольствие. Так он передает привет вышестоящему начальству.))
Хотя насчет гнать нах обоих ты прав.
Регистрация: 28.05.2014
№4 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Вчера, 23:05) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Ростов»
он чё троллит что ли всех?
Регистрация: 3.05.2014
№3 Написал: igorspartak Тверь (Вчера, 23:05) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
выступать да .радовать нет,перевознесли среднего вратаря карманной команды


--------------------
Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№2 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Вчера, 23:04) #
  • -3
  •  (9)

СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ: НАДЕЮСЬ, АКИНФЕЕВ И ДАЛЬШЕ БУДЕТ ДОСТАВЛЯТЬ НАМ УДОВОЛЬСТВИЕ

Нам ДА,скоро еще ЛЧ в которой антирекорд по прежнему живет,а вот болельщикам Цска мало радости)


--------------------
Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Вчера, 23:03) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
А не пошли бы вы нах... Оба?

Тяжелее всего в жизни по последствиям - это твердолобость рулевого...

Какое в жопу удовольствие? Если бы Буффон или кто другой так себя в рамке "вели", их бы уже давно с говном съели...
Регистрация: 24.09.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.