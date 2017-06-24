Александр Ерохин: сборная прибавляла с каждым матчем, но без результата это не имеет значения

Полузащитник сборной России Александр Ерохин после поражения от Мексики и вылета с Кубка Конфедераций оценил игру команды в матче и на турнире, передаёт корреспондент- Должны были выигрывать, не добились нужного результата, поэтому эмоции отрицательные.- Если бы мы реализовали свои моменты, то могли бы победить. Как известно, проигрывает тот, кто не забивает.- С течением турнира привыкаешь к этим новшествам, так что нормально реагировали.- Да нет, хотел сильно пробить под перекладину, пробил выше.- Тяжело какое-то удовлетворение найти без результата. Как мне показалось, сборная постепенно прибавляла, физически достаточно неплохо выглядела. Но без результата это не имеет никакого значения.- Да, конечно, мы благодарны болельщикам. Равнодушных не было ни с нашей стороны, ни со стороны болельщиков.- Конечно, это большой опыт, он очень важен для дальнейшего выступления в сборной. Только в таких матчах можно понимать уровень и то, как нужно выстраивать игру. Турнир скоротечный, нужно решать задачу.- Мексика и Португалия - одни из лучших сборных мира, играют на очень высоких скоростях. Да и психологически по темпу, по ритму матчи отличаются. Но мы участвовали в Лиге чемпионов, поэтому в принципе были готовы.- Да нет... Не хотел бы говорить, что было в раздевалке. Все понимают ответственность, что было всё в наших руках.