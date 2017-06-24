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Александр Ерохин: сборная прибавляла с каждым матчем, но без результата это не имеет значения

Полузащитник сборной России Александр Ерохин после поражения от Мексики и вылета с Кубка Конфедераций оценил игру команды в матче и на турнире, передаёт корреспондент Rusfootball.info

- Должны были выигрывать, не добились нужного результата, поэтому эмоции отрицательные.

- Счёт не по игре?

- Если бы мы реализовали свои моменты, то могли бы победить. Как известно, проигрывает тот, кто не забивает.

- Игра несколько раз прерывалась из-за видеоповторов, как на команду это влияло?

- С течением турнира привыкаешь к этим новшествам, так что нормально реагировали.

- Что случилось в эпизоде, где Вы выходили почти 1 на 1? Может, мандраж какой?

- Да нет, хотел сильно пробить под перекладину, пробил выше.

- Игра сборной давалась, если не касаться результата?

- Тяжело какое-то удовлетворение найти без результата. Как мне показалось, сборная постепенно прибавляла, физически достаточно неплохо выглядела. Но без результата это не имеет никакого значения.

- Смолов сказал, что главный результат - удалось вернуть расположение болельщиков игрой и самоотдачей.

- Да, конечно, мы благодарны болельщикам. Равнодушных не было ни с нашей стороны, ни со стороны болельщиков.

- Для Вас это первый крупный турнир. Вы поняли, что ждёт на ЧМ-2018?

- Конечно, это большой опыт, он очень важен для дальнейшего выступления в сборной. Только в таких матчах можно понимать уровень и то, как нужно выстраивать игру. Турнир скоротечный, нужно решать задачу.

- Скорости сильно отличаются от Премьер-лиги?

- Мексика и Португалия - одни из лучших сборных мира, играют на очень высоких скоростях. Да и психологически по темпу, по ритму матчи отличаются. Но мы участвовали в Лиге чемпионов, поэтому в принципе были готовы.

- Что говорил в раздевалке Черчесов, что-то ободряющее?

- Да нет... Не хотел бы говорить, что было в раздевалке. Все понимают ответственность, что было всё в наших руках.
Теги: Ерохин Сборная России
Вчера, 23:05
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