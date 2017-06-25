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Чем занимался Дзюба, пока Бухаров бился с мексиканцами?

В решающем матче со сборной Мексики Станислав Черчесов использовал вариант с мощным фовардом. Однако лучший футболист страны этого амплуа вчера играл не за сборную России.

Пока Александр Бухаров делал скидки на партнёров в центре поля и ничего не мог сделать ближе к чужим воротам, твиттер "Зенита" напомнил, что не все лучшие футболисты страны находятся на поле "Казань-Арены".

Чем занимался Дзюба, пока Бухаров бился с мексиканцами?


Петербургский клуб на тренировочных сборах в это время играл с болгарским "Лудогорцем", а Артём Дзюба, отпущенный из сборной по причинам не оставляющих его проблем с коленом с целью полного излечения этой травмы, вышел в стартовом составе и провёл на поле 60 минут.



На сборах ЦСКА красивые голы кладёт Алан Дзагоев, но он всё же не провёл ни минуты в товарищеском матче со "Штурмом" и не имеет такой предыстории, как Дзюба, который целый год готов играть за клуб и не готов - за сборную:

Собраться из сборной. Дзюба никак не может сыграть за команду Черчесова

Фото: ФК "Зенит"
Теги: Дзюба Дзагоев Сборная России
Сегодня, 11:22
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11
(2)
№11 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 12:26) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну играл он не за сборную ,а за Зенит, и что он сделал там полезного, на пару с Кокориным " размазали" Лудогорец ?
Регистрация: 20.03.2014
№10 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 12:22) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 4 звезды
Цитата: ckorp
Спросите об этом Черчеса.

а зачем? шлюба сам объявил что болит колено

Да это футбольная солидарность-друг другу там напихали словесных xyев, и один потом слился по другой причине. Жаль только, что объединяющей даже непримиримых болел наших, сборной нормальной нет у нас и не будет в ближайшие лет 5, чтобы вместе поболеть за нее, и насладиться достойной игрой ее. Одни правильные и неправильные поленья только, да бессменный герой-воротчик с тренером-вратарем.

Цитата: vermis_64
Цитата: Sergeevich
Бухаров бился?
Да он ничего опасного не сделал за час игры.



Во,во! Это я бился в конвульсиях глядя на его игру.

:)))
Регистрация: 9.11.2010
№9 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:15) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergeevich
Бухаров бился?
Да он ничего опасного не сделал за час игры.



Во,во! Это я бился в конвульсиях глядя на его игру.
Регистрация: 23.08.2016
№8 Написал: Sergeevich (Сегодня, 12:09) #
  • +2
  •  (6)

Бухаров бился?
Да он ничего опасного не сделал за час игры.
Регистрация: 26.09.2015
№7 Написал: 19gtym60 москва (Сегодня, 12:08) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
С дзюбой было бы еще хуже
Регистрация: 13.11.2014
№6 Написал: Antip7 (Сегодня, 12:07) #
  • +1
  •  (7)
online

Накой он нужен. Что Бухаров вчера, что Дзюба в матчах ЧЕ16 - два разных сорта дерева.. но у Бухарова хоть ветки правильно растут, мяч отскакиевает вниз, где его еще можно подобрать, а вот от Чубы мяч летит всегда в неизвестном направлении.. обычно в аут
Регистрация: 29.08.2016
№5 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:03) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
В принципе сборная может обойтись и без Дзюбы, а вот Дзагоева, Зобнина и Лунева действительно не хватало.
Регистрация: 16.05.2017
№4 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:45) #
  • +2
  •  (8)
online

Цитата: ckorp
Спросите об этом Черчеса.

а зачем? шлюба сам объявил что болит колено
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: RedHeart Липецк (Сегодня, 11:43) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
В сборной и без него полно поленьев.
Регистрация: 23.06.2017
№2 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 11:36) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 4 звезды
он предал родину

Спросите об этом Черчеса...а заодно, его взгляд на присутствие Дзю в сборной, да и вообще, про квалификацию тренера, а, впрочем, не стоит... так как тренеровать Черчесу нравится, чем он и будет заниматься дальше, но, скорее всего, без Денисова и Дзюбиньо.
Регистрация: 9.11.2010
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:31) #
  • -2
  •  (14)
online

он предал родину
Регистрация: 7.12.2016
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