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"Давно говорю - Акинфеева в сборной надо заменить". Репортаж с последнего матча России на Кубке Конфедераций
Ошибка Акинфеева, удаление Жиркова, стопроцентный (по мнению игроков сборной России) не назначенный пенальти в ворота Очоа, итоговое поражение и вылет с Кубка Конфедераций - данная цепочка событий просто не могла не вызвать бурный всплеск различных эмоций у болельщиков и журналистов. Rusfootball.info рассказывает о том, что окружало субботнюю игру на "Казань Арене".
Весь свет футбольной общественности России вчера вечером собрался в Казани, а потому с первых минут присутствия на стадионе становилось понятно - грядет крайне важный матч. Столицу Татарстана посетили президент РФС Виталий Мутко и президент РФПЛ Сергей Прядкин. Само собой, не остались вне футбола руководители самой республики. В числе журналистов можно было заметить Шмурнова, Выборнова и Дементьева - Первый канал и Матч ТВ, похоже, чтобы подчеркнуть исключительность события, вели одновременную прямую трансляцию. Для радиоканалов ВГТРК, меж тем, комментировал Стогниенко, а на рядах для пишущей прессы и интернет-СМИ были даже главные редакторы своих изданий. Одним словом, в Казани такой набор удается видеть крайне редко.
Подстать уровню предстоящей встречи были волонтеры, которым я в очередной раз отдаю дань уважения за их высококачественный труд. Сейчас хочется сделать акцент на их работе с болельщиками. За три часа до начала матча представители волонтерского движения заняли свои позиции в так называемой фан-зоне, находящейся между турникетами и непосредственным входом на трибуны. Здесь они призывали всех окружающих танцевать, отбивать пятеру, участвовать в различных акциях официальных спонсоров и испытывать кайф от использования очков виртуальной реальности. Атмосфера праздника у подножия "Казань Арены" была восхитительная.
Как обычно, болельщики сборной России перед игрой были полны оптимизма и очень верили в успех своей команды. "Победа, только победа!" - кричал один из них в камеру одного из каналов. Другие его товарищи одобрительно поддерживали сей призыв мощным гулом. Занимательно, что в Казани собрались люди со многих городов нашей страны. Самара, Пермь, Екатеринбург, Нижний Тагил, Воронеж, Саратов, Смоленск - это те, которые я успел заметить за несколько минут, пока шел в медиацентр. Отдельной группой выделялись фанаты одной команды из Москвы, которые в специальных кафешках слаженно скандировали "Мы чемпионы!"
Поддержка нашей сборной непосредственно в чаше стадиона оказалась такой же классной и громогласной. Отличная акустика "Казань Арены" делала свое дело, и исключительно жаль, что в конечном итоге она не помогла сделать свое дело футболистам сборной России. Впрочем, все те из них, кто останавливался после матча для разговора с прессой, отдельно отмечали болельщиков и благодарили их. При этом, конечно, сами любители футбола во время игры и после нее отзывались об игроках не в самых веселых тонах.
Больше всего, что не удивительно, досталось Игорю Акинфееву. Если в первом пропущенном голе его действия еще можно оправдать, то второй забитый мексиканцами мяч его явная ошибка. Некоторые болельщики, правда, говорили, что виноват Васин, который мог бы сыграть лучше и не дать Лосано убежать от себя, но это мнение было непопулярно. Самым ярким комментарием, который я услышал после игры, были слова одного из переводчиков в микст-зоне. В разговоре со мной он сказал, что уже давно следит за вратарем сборной России: "Давно говорю - Акинфеева в сборной надо заменить, он очень сильно нервничает в важных встречах и слабо играет на выходах".
Со второй частью его высказывания сложно не согласиться - слабые стороны Игоря вчера проявились отчетливо. Впрочем, все тот же переводчик, который сам родом из Колумбии, но живет сейчас в Сибири, добавил, что проблема, на его взгляд, несколько шире. "Да, у вас сейчас есть неплохие молодые голкиперы. Но если посмотреть на ситуацию в целом, то у меня в стране играют в футбол в каждом дворе, а в России это не совсем так. Возможно, это происходит по той причине, что средняя зарплата у вас порядка 20000 рублей, а те же хорошие бутсы и хорошие вратарские перчатки стоят по 7-8 тысяч каждые. Родителям тяжело выделить столько денег на это" - сказал переводчик.
Думаю, вы не будете спорить с тем, что уровень игроков сборной Мексики выше, чем сборной России. Вчера нам это было продемонстрировано. При этом такой вывод следует не только из финального счета. Посмотрите статистику после первого тайма, в котором наши футболисты играли очень неплохо - у мексиканцев всего лишь два фола и оба на наших бровочниках Жиркове и Самедове. Это говорит о том, что латиноамериканцы успевали практически за всеми перемещениями россиян. Кроме того, их превосходство над нашими было в части точности ударов - из пяти в створ не попал только Дос Сантос. У подопечных Черчесова в первой половине встречи из стольки же попыток были точны только две.
Что касается второго тайма, то в нем россияне все свои выстрелы пускали мимо цели. А ведь если бы хотя бы один из них (например, в исполнении Смольникова) оказался более прицельным, то результат мог быть совсем другим. Добавим сюда еще ошибку Акинфеева, которой могло бы не быть, и поймем, что на самом деле мы были не так далеки от выхода в полуфинал. Конечно, все это сослагательное наклонение, но оно в том числе позволяет отметить, что вчера сборная России провела не худший матч.
Эмоциональная реакция вчера вечером была не только в уже упомянутых эпизодах, но и в моменте с удалением Жиркова. Приходилось слышать частое мнение, что арбитр мог бы не удалять Юрия, но здесь стоит обратиться к двум вещам. Во-первых, наш игрок использовал в верховой борьбе локоть - это нарушение правил. Во-вторых, для него этот фол стал четвертым за матч. Не говорю, что за это нужно сразу же показывать вторую желтую, но, согласитесь, это достаточно большая цифра. Такие частые нарушения можно посчитать систематическими, а потому скорее необходимо предъявлять претензии не судье, а Жиркову, который в силу разных причин фолил слишком часто.
Тем более что к рефери из Саудовской Аравии есть другие вопросы. Связаны они, конечно, с пенальти. Если в случае со все тем же Жирковым нарушения скорее не было, то в эпизоде с падением Смолова практически все повторы говорят за назначение 11-метрового удара. Любопытно, что ведь арбитры видео-просмотра остановили игру, а они это должны делать только тогда, когда уверены в своем решении. То есть получается, что главный судья Фахад Аль-Мирдаси лично решил не назначать пенальти. Прямо скажем, в стане сборной России его не поняли, и после матча практически все футболисты заявили, что он ошибся.
Кстати, что еще хочется отметить из приятного - очень много игроков нашей команды остановились в микст-зоне. Это и Акинфеев, и Смолов, и Глушаков, и Ерохин, и Самедов, и Кудряшов, и даже не игравший Гильерме. Мексиканцы в таком большом количестве интервью не раздавали, но нельзя не сказать, что отдельного уважения среди них заслуживает Очоа, который порядка 20-25 минут общался со всеми желающими, причем не только на родном для него языке.
Если еще раз вернуться к нашим игрокам, то стоит сказать, что и после финального свистка они не поспешили удалиться в раздевалку, а пошли благодарить публику за поддержку. И что отрадно - болельщики не начали осуждающе кричать или негодовать, а достойно ответили аплодисментами и благодарностью за игру. Ведь все-таки не упрекнешь российских футболистов в нежелании играть или низкой самоотдаче. Вчера в этом плане все было хорошо - сборная России двигалась, бегала, старалась. И если опустить индивидуальные ошибки, за которые кого-то можно, например, и на скамейку запасных посадить, то можно увидеть, что прогресс у команды Черчесова есть. Точно так же как есть еще целый год, чтобы добиться еще большего улучшения игры и достойно выступить на домашнем Чемпионате Мира.
Фото: "Спорт-Экспресс", официальный сайт ФИФА
Иван Долинин, Rusfootball.info
Весь свет футбольной общественности России вчера вечером собрался в Казани, а потому с первых минут присутствия на стадионе становилось понятно - грядет крайне важный матч. Столицу Татарстана посетили президент РФС Виталий Мутко и президент РФПЛ Сергей Прядкин. Само собой, не остались вне футбола руководители самой республики. В числе журналистов можно было заметить Шмурнова, Выборнова и Дементьева - Первый канал и Матч ТВ, похоже, чтобы подчеркнуть исключительность события, вели одновременную прямую трансляцию. Для радиоканалов ВГТРК, меж тем, комментировал Стогниенко, а на рядах для пишущей прессы и интернет-СМИ были даже главные редакторы своих изданий. Одним словом, в Казани такой набор удается видеть крайне редко.
Подстать уровню предстоящей встречи были волонтеры, которым я в очередной раз отдаю дань уважения за их высококачественный труд. Сейчас хочется сделать акцент на их работе с болельщиками. За три часа до начала матча представители волонтерского движения заняли свои позиции в так называемой фан-зоне, находящейся между турникетами и непосредственным входом на трибуны. Здесь они призывали всех окружающих танцевать, отбивать пятеру, участвовать в различных акциях официальных спонсоров и испытывать кайф от использования очков виртуальной реальности. Атмосфера праздника у подножия "Казань Арены" была восхитительная.
Как обычно, болельщики сборной России перед игрой были полны оптимизма и очень верили в успех своей команды. "Победа, только победа!" - кричал один из них в камеру одного из каналов. Другие его товарищи одобрительно поддерживали сей призыв мощным гулом. Занимательно, что в Казани собрались люди со многих городов нашей страны. Самара, Пермь, Екатеринбург, Нижний Тагил, Воронеж, Саратов, Смоленск - это те, которые я успел заметить за несколько минут, пока шел в медиацентр. Отдельной группой выделялись фанаты одной команды из Москвы, которые в специальных кафешках слаженно скандировали "Мы чемпионы!"
Поддержка нашей сборной непосредственно в чаше стадиона оказалась такой же классной и громогласной. Отличная акустика "Казань Арены" делала свое дело, и исключительно жаль, что в конечном итоге она не помогла сделать свое дело футболистам сборной России. Впрочем, все те из них, кто останавливался после матча для разговора с прессой, отдельно отмечали болельщиков и благодарили их. При этом, конечно, сами любители футбола во время игры и после нее отзывались об игроках не в самых веселых тонах.
Больше всего, что не удивительно, досталось Игорю Акинфееву. Если в первом пропущенном голе его действия еще можно оправдать, то второй забитый мексиканцами мяч его явная ошибка. Некоторые болельщики, правда, говорили, что виноват Васин, который мог бы сыграть лучше и не дать Лосано убежать от себя, но это мнение было непопулярно. Самым ярким комментарием, который я услышал после игры, были слова одного из переводчиков в микст-зоне. В разговоре со мной он сказал, что уже давно следит за вратарем сборной России: "Давно говорю - Акинфеева в сборной надо заменить, он очень сильно нервничает в важных встречах и слабо играет на выходах".
Со второй частью его высказывания сложно не согласиться - слабые стороны Игоря вчера проявились отчетливо. Впрочем, все тот же переводчик, который сам родом из Колумбии, но живет сейчас в Сибири, добавил, что проблема, на его взгляд, несколько шире. "Да, у вас сейчас есть неплохие молодые голкиперы. Но если посмотреть на ситуацию в целом, то у меня в стране играют в футбол в каждом дворе, а в России это не совсем так. Возможно, это происходит по той причине, что средняя зарплата у вас порядка 20000 рублей, а те же хорошие бутсы и хорошие вратарские перчатки стоят по 7-8 тысяч каждые. Родителям тяжело выделить столько денег на это" - сказал переводчик.
Думаю, вы не будете спорить с тем, что уровень игроков сборной Мексики выше, чем сборной России. Вчера нам это было продемонстрировано. При этом такой вывод следует не только из финального счета. Посмотрите статистику после первого тайма, в котором наши футболисты играли очень неплохо - у мексиканцев всего лишь два фола и оба на наших бровочниках Жиркове и Самедове. Это говорит о том, что латиноамериканцы успевали практически за всеми перемещениями россиян. Кроме того, их превосходство над нашими было в части точности ударов - из пяти в створ не попал только Дос Сантос. У подопечных Черчесова в первой половине встречи из стольки же попыток были точны только две.
Что касается второго тайма, то в нем россияне все свои выстрелы пускали мимо цели. А ведь если бы хотя бы один из них (например, в исполнении Смольникова) оказался более прицельным, то результат мог быть совсем другим. Добавим сюда еще ошибку Акинфеева, которой могло бы не быть, и поймем, что на самом деле мы были не так далеки от выхода в полуфинал. Конечно, все это сослагательное наклонение, но оно в том числе позволяет отметить, что вчера сборная России провела не худший матч.
Эмоциональная реакция вчера вечером была не только в уже упомянутых эпизодах, но и в моменте с удалением Жиркова. Приходилось слышать частое мнение, что арбитр мог бы не удалять Юрия, но здесь стоит обратиться к двум вещам. Во-первых, наш игрок использовал в верховой борьбе локоть - это нарушение правил. Во-вторых, для него этот фол стал четвертым за матч. Не говорю, что за это нужно сразу же показывать вторую желтую, но, согласитесь, это достаточно большая цифра. Такие частые нарушения можно посчитать систематическими, а потому скорее необходимо предъявлять претензии не судье, а Жиркову, который в силу разных причин фолил слишком часто.
Тем более что к рефери из Саудовской Аравии есть другие вопросы. Связаны они, конечно, с пенальти. Если в случае со все тем же Жирковым нарушения скорее не было, то в эпизоде с падением Смолова практически все повторы говорят за назначение 11-метрового удара. Любопытно, что ведь арбитры видео-просмотра остановили игру, а они это должны делать только тогда, когда уверены в своем решении. То есть получается, что главный судья Фахад Аль-Мирдаси лично решил не назначать пенальти. Прямо скажем, в стане сборной России его не поняли, и после матча практически все футболисты заявили, что он ошибся.
Кстати, что еще хочется отметить из приятного - очень много игроков нашей команды остановились в микст-зоне. Это и Акинфеев, и Смолов, и Глушаков, и Ерохин, и Самедов, и Кудряшов, и даже не игравший Гильерме. Мексиканцы в таком большом количестве интервью не раздавали, но нельзя не сказать, что отдельного уважения среди них заслуживает Очоа, который порядка 20-25 минут общался со всеми желающими, причем не только на родном для него языке.
Если еще раз вернуться к нашим игрокам, то стоит сказать, что и после финального свистка они не поспешили удалиться в раздевалку, а пошли благодарить публику за поддержку. И что отрадно - болельщики не начали осуждающе кричать или негодовать, а достойно ответили аплодисментами и благодарностью за игру. Ведь все-таки не упрекнешь российских футболистов в нежелании играть или низкой самоотдаче. Вчера в этом плане все было хорошо - сборная России двигалась, бегала, старалась. И если опустить индивидуальные ошибки, за которые кого-то можно, например, и на скамейку запасных посадить, то можно увидеть, что прогресс у команды Черчесова есть. Точно так же как есть еще целый год, чтобы добиться еще большего улучшения игры и достойно выступить на домашнем Чемпионате Мира.
Фото: "Спорт-Экспресс", официальный сайт ФИФА
Иван Долинин, Rusfootball.info
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