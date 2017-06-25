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Сборная Чили сыграла вничью с Австралией и со второго места вышла в полуфинал КК-2017
В третьем туре группы B Кубка конфедераций сборные Чили и Австралии сыграли вничью со счётом 1:1.
Кубок Конфедераций
Группа B. 3-й тур
Стадион: Открытие Арена (Москва, Россия)
Чили - Австралия 1:1
Голы: Троизи, 43, Родригес, 722
Чили: Браво, Исла, Хара, Пауло Диас, Мена, Сильва, Фуэнсалида, (Родригес, 46), Арангис, (Эрнандес, 46), Видаль, Санчес, Варгас, (Диас, 87).
Австралия: Райан, Макгован, Сэйнсбари, (Райт, 77), Миллигэн, Луонго, Ирвайн, Бехич, Троизи, Кэхилл, (Леки, 65), Круз, Юрич, (Макларен, 67).
Предупреждения: Луонго, 26, Троизи, 35, Кэхилл, 36, Видаль, 66, Эрнандес, 84
Кубок Конфедераций
Группа B. 3-й тур
Стадион: Открытие Арена (Москва, Россия)
Чили - Австралия 1:1
Голы: Троизи, 43, Родригес, 722
Чили: Браво, Исла, Хара, Пауло Диас, Мена, Сильва, Фуэнсалида, (Родригес, 46), Арангис, (Эрнандес, 46), Видаль, Санчес, Варгас, (Диас, 87).
Австралия: Райан, Макгован, Сэйнсбари, (Райт, 77), Миллигэн, Луонго, Ирвайн, Бехич, Троизи, Кэхилл, (Леки, 65), Круз, Юрич, (Макларен, 67).
Предупреждения: Луонго, 26, Троизи, 35, Кэхилл, 36, Видаль, 66, Эрнандес, 84
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