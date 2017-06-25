Определились полуфинальные пары Кубка конфедераций - 2017

Завершился групповой этап проходящего в России Кубка конфедераций.Сборная Португалии, занявшая первое место в группе A, встретится с командой Чили, финишировавшей на второй строчке в группе B. Матч состоится 28 июня в Казани.В другом полуфинале встретятся лучшая команда группы B сборная Германии и сборная Мексики, занявшая второе место в группе A. Матч состоится 29 июня в Сочи.