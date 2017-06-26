СМИ: Серхио Рамос продлит контракт с "Реалом" до 2021-го года

Защитник сборной Испании Серхио Рамос продлит контракт с "Реалом", информирует Marca со ссылкой на президента клуба Флорентино Переса.31-летним футболист подпишет новое соглашение сроком до 30 июня 2021 года. Предыдущий контракт истекал в 2020-м.