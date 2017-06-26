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Марк-Андре тер Штеген: у нас есть хороший шанс обыграть сборную Мексики

Вратарь сборной Германии Марк-Андре тер Штеген выразил надежду сыграть в полуфинале Кубка конфедераций против сборной Мексики. Встреча пройдет 29 июня в Сочи.

"Я буду снова готовиться к следующему матчу. Во время сегодняшнего матча, а также игры с чилийцами я показал тренеру, на что я способен.

У нас есть хороший шанс обыграть сборную Мексики, но в любом случае нас ждет очень тяжелая игра. Некоторые игроки из мексиканской команды нам знакомы, это наше преимущество. Уверен, в этом матче все решат детали", – цитирует тер Штегена "Р-Спорт".
Теги: тер Штеген Сборная Германии
Сегодня, 10:58
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