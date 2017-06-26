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В интернете появились фото новой формы "Спартака"

Портал FootyHeadlines опубликовал фотографии формы "Спартака" на следующий сезон.

Домашний комплект выполнен в красном цвете, гостевой – в белом. На груди отсутствует традиционная полоса, а эмблема размещена не по центру, а слева.



Теги: Спартак
Сегодня, 11:27
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(2)
№6 Написал: Hitman (Сегодня, 12:20) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gor68
ФК "Лукойл"?

страдальцы,у вас на форму то хоть хватило денег? wink
Регистрация: 20.04.2017
№5 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:18) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
без полоски не годно


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 11:47) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Возможно это тренировочная форма, так многие пишут.
Ждем оф. сайт)


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№3 Написал: nedva Russia (Сегодня, 11:41) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
С полосой как то роднее было.
Регистрация: 23.11.2009
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 11:36) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Gor68
ФК "Лукойл"? wink

ФК "ФЕДУН"
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 11:31) #
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
ЦСКА
ФК "Лукойл"? wink
Регистрация: 22.09.2009
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