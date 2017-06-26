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Виктор Гончаренко: Акинфеев получит время для отдыха и восстановления
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о том, как проходит подготовка армейцев к новому сезону.
"Мы проделали очень большой объем работы. Все дни были двухразовые тренировки, плюс почти все футболисты сыграли по 90 минут. Хорошо поработали. Много молодежи, и было много изменений в стартовом составе, из-за чего не хватало стабильности. Цель стояла не выиграть, а получить игровую практику. Хотя побеждать хочется всегда. Но на фоне усталости это было сложно.
Главное — что все получили практику и обошлись без травм. Принято ли решение, кто из молодежи продолжит работу на втором сборе? В ближайшее время займемся этим вопросом. Поймем, кто присоединится к нам на второй сбор, и от этого зависит, кто из молодежи останется.
Что касается футболистов, участвовавших в Кубке конфедераций: Васин и Головин, учитывая, что они достаточно молодые и несут не такую большую нагрузку, сразу приедут на второй сбор. Акинфеев получит время для отдыха и восстановления.
Марио Фернандеса мы прекрасно знаем, он был готов сыграть уже после операции! Но пока он провел лишь несколько тренировок. Думаю, на втором сборе он сможет сыграть в любом из спаррингов. Игнашевичу еще требуется время на восстановление, это не тот случай, когда стоит рисковать. Оценим его состояние на втором сборе.
Аланом Дзагоевым мы не можем рисковать. Он очень много пропустил из-за травмы. Надо, чтобы он подошел в хорошем состоянии к началу сезона. То, как он работает, внушает оптимизм. Важно, что у него нет никакого дискомфорта, он хорошо переносит нагрузки. Надеюсь, на втором сборе он тоже будет участвовать в спаррингах", - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
"Мы проделали очень большой объем работы. Все дни были двухразовые тренировки, плюс почти все футболисты сыграли по 90 минут. Хорошо поработали. Много молодежи, и было много изменений в стартовом составе, из-за чего не хватало стабильности. Цель стояла не выиграть, а получить игровую практику. Хотя побеждать хочется всегда. Но на фоне усталости это было сложно.
Главное — что все получили практику и обошлись без травм. Принято ли решение, кто из молодежи продолжит работу на втором сборе? В ближайшее время займемся этим вопросом. Поймем, кто присоединится к нам на второй сбор, и от этого зависит, кто из молодежи останется.
Что касается футболистов, участвовавших в Кубке конфедераций: Васин и Головин, учитывая, что они достаточно молодые и несут не такую большую нагрузку, сразу приедут на второй сбор. Акинфеев получит время для отдыха и восстановления.
Марио Фернандеса мы прекрасно знаем, он был готов сыграть уже после операции! Но пока он провел лишь несколько тренировок. Думаю, на втором сборе он сможет сыграть в любом из спаррингов. Игнашевичу еще требуется время на восстановление, это не тот случай, когда стоит рисковать. Оценим его состояние на втором сборе.
Аланом Дзагоевым мы не можем рисковать. Он очень много пропустил из-за травмы. Надо, чтобы он подошел в хорошем состоянии к началу сезона. То, как он работает, внушает оптимизм. Важно, что у него нет никакого дискомфорта, он хорошо переносит нагрузки. Надеюсь, на втором сборе он тоже будет участвовать в спаррингах", - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
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