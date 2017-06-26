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Игроки сборной России присоединятся к "Спартаку" 2 июля

Футболисты московского "Спартака", участвовавшие на Кубке конфедераций – 2017, присоединятся к клубу 2 июля.

Игрокам предоставлено несколько дней отпуска, передает "Газета.ru" со ссылкой на официальный сайт красно-белых.
Теги: Спартак
Сегодня, 12:01
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