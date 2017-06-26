Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

СМИ: фонд Лионеля Месси по оказанию помощи детям скрыл €10 млн дохода

Фонд нападающего "Барселоны" Лионеля Месси по оказанию помощи детям скрыл от соответствующих органов €10 млн дохода.

Организация с 2007 по 2015 год не декларировала большую часть своих доходов. Фонд на самом деле служил прикрытием игроку сборной Аргентины и его семье для ведения частных переговоров. Месси и его отец в 2009 году открыли в Росарио (Аргентина), где родился игрок, представительство фонда. Он был зарегистрирован в Испании как общественная организация.

Месси и его отец подписывали контракты, не представляя декларации на этот счет. Это привело к тому, что министерство финансов Аргентины исключило организацию из своего списка, так как она в течение трех лет подряд не представляла отчета о своих счетах, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на ABC.

В результате ставится под вопрос, действительно ли фонд Месси занимался социальными проектами помощи детям.
Теги: Месси
Сегодня, 12:25
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.