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СМИ: Сердар Азмун прошел медобследование в "Рубине"

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун продолжит карьеру в "Рубине", информирует "СЭ".

Сообщается, что 22-летний иранский форвард прибыл в расположение казанской команды и уже прошел медобследование. В ближайшее время может быть объявлено о трансфере.
Теги: Азмун Рубин Трансферы
Сегодня, 15:28
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№4 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 17:45) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Неужели кто то в этом сомневался?
Регистрация: 30.11.2015
№3 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 16:22) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: FCSM78
татарин тянет...))) подтягивает свое иго..))) laughing

Туркмен
Регистрация: 21.03.2011
№2 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 16:14) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
татарин тянет...))) подтягивает свое иго..))) laughing
Регистрация: 23.01.2012
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 15:31) #
  • -1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
так же неожиданно, как невыход сборной России из группы на КК
Регистрация: 16.03.2010
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